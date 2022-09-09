Koalay ve Sodexo'dan trafik sigortası ve kaskoya yönelik iş birliği - Son Dakika
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Koalay ve Sodexo'dan trafik sigortası ve kaskoya yönelik iş birliği

09.09.2022 12:56
Koalay ve Sodexo'dan trafik sigortası ve kaskoya yönelik iş birliği

Yetkili sigorta aracısı Koalay ve dijital hediye çeki sağlayıcısı Sodexo ortak bir projeye imza atarak trafik sigortasında 300 TL'ye, kaskoda 600 TL'ye varan hediye çeki kazanma şansı sunan bir kampanya duyurdu.

Yetkili sigorta aracısı Koalay ve dijital hediye çeki sağlayıcısı Sodexo ortak bir projeye imza atarak trafik sigortasında 300 TL'ye, kaskoda 600 TL'ye varan hediye çeki kazanma şansı sunan bir kampanya duyurdu. Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Koalay.com Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Çetinkaya, "Koalay.com olarak ilk markalı kampanyamızı Sodexo gibi sevilen ve yaygın kullanılan bir markayla yaptığımız için mutluyuz. Sodexo kullanıcıları, Koalay.com üzerinden alacakları trafik sigortalarında 300 TL'ye, kasko sigortalarında 600 TL'ye varan FlexoGift Dijital Hediye Çeki kazanacak" dedi.

Kampanya kapsamında trafik veya kasko sigortası yaptıranlar, poliçe prim tutarına göre trafik sigortasında 300 TL'ye kadar, kaskoda 600 TL'ye kadar FlexoGift Dijital Hediye Çeki kazanıyor. Örneğin trafik sigortasında 750 TL'lik bir poliçe prim tutarı olan Sodexo kullanıcısı, 25 TL'lik hediye çekine hak kazanıyor. 6.000 TL ve üstü bir poliçe prim tutarına sahip olunduğunda ise poliçe sahibine tutarında 300 TL FlexoGift Dijital Hediye Çeki tanımlanıyor. Kaskoda ise 750 TL poliçe prim tutarı 50 TL'lik hediye çekine, 6.000 TL ve üzeri poliçe prim tutarı ise 600 TL'lik hediye çekine sahip oluyor.

FlexoGift Dijital Hediye Çeklerinin giyimden markete, dekorasyondan petshop'a Türkiye'nin tanınmış markalarında kullanılabildiğine dikkat çeken Sodexo Üye İş Yerlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Yargı ise, "Sodexo olarak sektörde bir ilki gerçekleştirdiğimiz dijital kurumsal hediye platformumuz FlexoGift, bu kez trafik sigortası ve kasko ihtiyacı olan Sodexo'lular için bir avantaja dönüşüyor. Kampanya sayesinde 50 bin Sodexo kullanıcısı, hediye çeklerini FlexoGift'in sunduğu yüzlerce markada kullanabiliyor. Sigorta ve kasko hizmetlerini erişilebilir kılan Koalay ile yaptığımız bu heyecan verici kampanyadan son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

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Kampanya koşullarını sağlayan ve FlexoGift Çift Dijital Hediye Çeki hak eden müşteriler, poliçeyi oluşturdukları tarihten 15 iş günü sonra hediye çeklerine ilişkin SMS ile bilgilendiriliyor. Sigorta poliçeleri, internet sitesinin ilgili bölümünden veya Sigorta Destek Hattı'ndan satın alınabiliyor. İlk 50 bin müşteriyle sınırlı olan kampanyadan yararlanabilmek için belirtilen cep telefonu numarasının poliçe sahibine ait olması gerekirken, poliçelerin 30 günden önce iptal edilmemesi bekleniyor. Ayrıca 1 yıl içinde kullanılmamış FlexoGift Hediye Çekleri geçersiz kılınıyor. Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiye sodexo.koalay.com internet sitesinden erişilebiliyor.


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Kaynak: DHA

Ali Çetinkaya, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koalay ve Sodexo'dan trafik sigortası ve kaskoya yönelik iş birliği - Son Dakika

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