KOBİ'ler için yaz hazırlıkları kritik! - Son Dakika
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KOBİ'ler için yaz hazırlıkları kritik!

KOBİ\'ler için yaz hazırlıkları kritik!
10.07.2026 12:26
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Uzmanlar, KOBİ'lerin eylül ve ekim satışları için hazırlıklara temmuzda başlaması gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarında yaşanan durgunluğun aldatıcı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, KOBİ'lerin eylül ve ekim dönemindeki satış artışını yakalayabilmesi için hazırlıklara temmuz ayında başlaması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında e-ticarette yaşanan görece durgunluğun işletmeleri yanıltmaması gerektiğini belirten uzmanlar, KOBİ'lerin sonbahar sezonuna yönelik hazırlıklara temmuz ayında başlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'de e-ticaret hacmi hızla büyürken, yaz rehavetine kapılan işletmelerin sonbaharda artan maliyetler ve lojistik darboğazlarla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, eylül ve ekim aylarında artacak talebi karşılayabilmek için stok, reklam, lojistik ve e-ihracat planlamalarının yaz döneminde tamamlanması gerektiği ifade edildi.

"Başarının sırrı doğru zamanlama"

Uzmanlara göre, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) giderek zorlaşan ekonomik şartlarda rekabet edebilmesi için yaz aylarını "dinlenme dönemi" değil, "stratejik planlama evresi" olarak görmesi gerekiyor. Global Seller Academy Kurucusu Hasan Basri Demir, e-ticarette başarının sırrının zamanlamada gizli olduğunu belirterek, "Tüketici sonbahar alışverişine çıkmadan haftalar önce dijital platformlarda sepetini oluşturmaya başlıyor. Temmuz ayında atılmayan her adım, eylül ayında işletmelere ciro kaybı olarak geri dönüyor" dedi.

"Son dakika hazırlığı reklam bütçelerini eritiyor"

Eylül ayında okulların açılması ve şehre dönüşlerle birlikte online alışverişte geleneksel talep patlaması yaşandığına dikkat çeken Demir, bu yoğunluğun işletmeler için sadece gelir değil, aynı zamanda gizli maliyetler barındırdığını vurguladı. Sonbahar döneminde dijital reklamlardaki tıklama başı maliyetlerin (CPC) ciddi oranda arttığını belirten Demir, "Eylül ayında herkes aynı anda reklama yüklendiğinde dijital pazarlama maliyetleri zirve yapıyor. Bu talebe son dakika hazırlanan KOBİ'ler, hem artan reklam maliyetleriyle bütçelerini eritiyor hem de kargo operasyonlarındaki yoğunluk nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği yaşıyor. Şimdiden kampanya kurgularını hazırlayan ve müşteri kitlesini temmuzdan itibaren ısıtmaya başlayan işletmeler, sonbaharda pastadan en büyük payı alacak" ifadelerini kullandı.

"E-ihracat iç piyasadaki daralmanın panzehiri"

Sadece iç piyasaya odaklanmanın KOBİ'ler için risk oluşturabileceğini belirten Hasan Basri Demir, yaz aylarının global pazarlara açılmak için en doğru zaman olduğunu söyledi. Demir, "İç piyasadaki dönemsel dalgalanmaları dengelemenin en güvenli yolu e-ihracattır. Temmuz ve ağustos ayları; Amazon, Etsy veya AliExpress gibi global pazar yerlerindeki mağazaların altyapılarını kurmak, yurt dışı lojistik anlaşmalarını tamamlamak ve döviz kazandırıcı adımlar atmak için altın değerinde fırsat sunuyor. Sonbaharda sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya satış yapmaya hazır olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Algoritmaları kendi lehine çeviren kazanacak"

Yeni sezonda e-ticaret platformlarındaki rekabetin sadece fiyat üzerinden yürümeyeceğini, pazar yeri algoritmalarının belirleyici olacağını ifade eden Demir, "KOBİ'lerin e-ticaretteki en büyük avantajı hızı ve esnekliğidir. Ancak bu esnekliği teknolojiyle desteklemek zorundayız. Ürün görsellerini optimize etmeyen, müşteri yorumlarını analiz etmeyen ve mağaza puanını yükseltmeyen işletmelerin eylül ayında görünür olması çok zor. Unutmayalım ki e-ticarette sezonu, o sezon geldiğinde telaş yapanlar değil, aylar öncesinden satrancını doğru oynayanlar kazanır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'ler için yaz hazırlıkları kritik! - Son Dakika

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