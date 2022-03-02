KOBİ'ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor - Son Dakika
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KOBİ'ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor

02.03.2022 13:15
KOBİ'ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor

Eskişehir'de havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin projelerinin ETİM'in uzman personel ve gelişmiş teknik altyapısı ile desteklenerek gerçekleştirilmesi için hazırlanan "ETİM-KOBİ Proje Ortaklık Çalıştayı", Eskişehir...

Eskişehir'de havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin projelerinin ETİM'in uzman personel ve gelişmiş teknik altyapısı ile desteklenerek gerçekleştirilmesi için hazırlanan "ETİM-KOBİ Proje Ortaklık Çalıştayı", Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapıldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleşen çalıştayda ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Geas, akademisyenler ile KOBİ Kapasite Geliştirme Programı'na katılım sağlayan firmaların temsilcileri yer aldı. Programın açılışında konuşan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, "Özellikle ETİM projesi ile hayata geçecek olan projelerin şehrimize ve sanayimize katkıları çok önemlidir. Ancak katma değerli projelerin sürdürülebilirliği konusunun altını çizmek istiyorum. Projede önemli bir makine olan ve ETİM bünyesinde çalışan 3B metal yazıcının sarf malzemesi ihtiyaçlarına yönelik, üniversitelerimiz ve sanayimiz ortak Ar-Ge projeleri geliştirilmeli ve burada da dışa bağımlılık en aza indirilmelidir" diye konuştu.

"KOBİ'lere sunduğu katkılar için ETİM'e teşekkür ederiz"

Tarık Yılmaz ise, ETİM'e teşekkürlerini sunarak, "KOSGEB olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerimizin (KOBİ) özellikle böylesine önemli yüksek katma değerli yeni teknolojilere erişim olanağı sunan ETİM projesine teşekkür ederiz. Bizler de müdürlük olarak bu aşamada KOBİ'lerimize destek bulunacak olmaktan memnun olacağız" dedi.

"KOBİ'lerimizin ihtiyacı olan mühendislik-tasarım-prototipleme konularında hazırız"

ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, ETİM olarak KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduklarını aktararak, "Projemiz bildiğiniz üzere Eskişehir TGB yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından 2020 yılından beri yürütülmektedir. 3 Şubat'ta KOBİ'lerimizin kapasitelerini geliştirmeye yönelik olarak 7 farklı başlık altında 15 modülde teknik ve teknik olmayan eğitimlere başlamıştık. Bu eğitimler 17 Mart'a kadar devam ediyor olacak. Bununla birlikte projemizin önemli bir göstergesi olan 5 pilot projenin seçimi ve bunlara yönelik olarak ETİM'in desteğinin detaylandırılacağı bu toplantı bizler için çok önemlidir. Projelere ilişkin olarak KOBİ'lerimizin ihtiyacı olan mühendislik-tasarım-prototipleme konularında ETİM olarak uzmanlarımızla ve makine parkımızla bizler hazırız" ifadelerini kullandı.

"Bilgilendirme çalıştayı bizim için kıymetli"

Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Geas ise "Projemize bugüne değin katkı sunan siz kıymetli KOBİ'lerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte KOBİ'lerimiz ve ETİM ile birlikte geliştirecekleri iş birliklerine önemli bir adım olacak ortak proje geliştirmeye yönelik bu bilgilendirme çalıştayı bizim için kıymetlidir. Açılan proje çağrısına ilişkin olarak teknik detayları ve başvuru süreçlerini burada birlikte ele alıyor olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından ETİM Direktörü Hakan Ünal, ETİM'in hizmetleri ve teknik alt yapısına dair sunum yaptı. Çalıştayda ayrıca KOBİ Destekleme Programı'nın başvuru süreci ve detayları KOBİ'lere tanıtıldı. Çalıştayın sonunda 3 Şubat 2022 tarihinde başlayan KOBİ Kapasite Geliştirme Programı'na katılım sağlayan firmalara katılım sertifikaları takdim edildi. - ESKİŞEHİR

KOBİ'ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor
KOBİ'ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor
KOBİ'ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Tarık Yılmaz, Havacılık, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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