KOBİ'lere 30 Milyar Liralık Nefes Kredisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nden yararlanan 23 bin 515 firma, 30 milyar liralık kredi kullandı.

Kredi Garanti Fonu'nun özkaynaklarından yüzde 37-38 faiz ile TOBB üyesi oda ve borsalara kullandırdığı TOBB Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya 30 milyar liralık kredi kullandırıldı. TOBB, limitin artırılması için başvuruda bulundu. Olumlu cevap gelmesi halinde yeni limitler reel sektöre sunulacak.

TOBB'dan yapılan açıklamada, KOBİ'lerin finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla 8 Temmuz'da başlatılan kredi kapsamında sadece bir ay gibi kısa sürede 23 bin 515 firmaya 8 banka işbirliğiyle 30 milyar liralık kredi sağlandığı bildirildi. Üretim ve ticaretin sürekliliği için KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişiminin hayati önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu nedenle iş dünyamızın Nefes Kredisi talebinin karşılıksız kalmadığını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu uygulamanın hayata geçmesinde gösterdikleri duyarlı ve yapıcı yaklaşımlar için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ve TCMB Başkanımız Sayın Fatih Karahan'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlave limit de hızla KOBİ'lerin kullanımına sunulacak

Nefes Kredisi'ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebin ilgili makamlara iletildiği vurgulanan açıklamada, bunun olumlu karşılanması halinde ilave limitin de hızla KOBİ'lerin kullanımına sunulacağı aktarıldı. Açıklamada,"KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir" denildi. - ANKARA