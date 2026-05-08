KOBİ'lere 315 Milyon Lira Yeşil Destek

08.05.2026 11:28
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki KOBİ'lere 315 milyon lira destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) aracılığıyla, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için 315 milyon lira destek verecek, böylece bu illerdeki imalat sanayisi ve turizm sektörlerine ivme kazandırılacak.

Anadolu Ajansının "KOBİ'lere 'Yeşil' Destek" başlıklı dosyasının onuncu ve son haberinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesindeki yatırımlara aktarılacak desteklere ilişkin bilgilere yer verildi.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanıyla yürütülen SoGreen Projesi kapsamında 400 milyon dolar kaynak sağlanacak ve bu kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm projelerine sunulacak.

KOBİ'ler, kooperatifler ve benzeri yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan projeleri desteklenecek. Ayrıca, yerelde çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımlarına da öncelik verilecek. Proje, 7 yıl sürecek ve bu çerçevede mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek.

İstihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek amacıyla yerel düzeyde kapsayıcı, çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları da önceliklendirilecek.

Proje başına 4 ildeki KOBİ'lere 7,5 milyon liraya kadar destek

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi kapsamında 315 milyon lira destek sağlanacak.

Bu illerde hayata geçirilecek yatırımlarda proje başına asgari 2,5 milyon lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Projeyle yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması öngörülüyor. Bu çerçevede imalat sanayisi ve turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerde yeşil geçişin teşvik edilmesi ve bu dönüşümün daha nitelikli işlerle yeni istihdam fırsatları yaratacak şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

KOBİ'lerin belirlenen önceliklere ilişkin yatırımlarına geri ödemeli finansman desteği kapsamında 6 ayı geri ödemesiz, 24 ay eşit taksitlerle geri ödemeli, toplam 30 ay vadeli herhangi bir faiz ya da kar payı olmadan kredi kullandırılacak.

Kadınlara veya gençlere ait KOBİ'ler öncelikli

Destek sürecinde belirlenen kriterleri karşılayan işletme ve KOBİ'lere avantaj puan sağlanacak. Buna göre kadınlar veya 18-35 yaşındaki gençlerin sahip oldukları ya da yönettikleri KOBİ'ler, yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler ile ortaklık yapısında payların yüzde 50'sinden fazlası kadınlara veya gençlere ait olan KOBİ'ler, öncelikli değerlendirilecek.

Öte yandan, işletmelerin personeline Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak.

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunması gibi alanlara odaklanan program çerçevesinde özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni istihdam oluşturan ya da mevcut çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen proje başvurularına öncelik verilecek.

Kaynak: AA

