KOBİ'lere Yeni Yatırım Teşvikleri - Son Dakika
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Ekonomi

KOBİ'lere Yeni Yatırım Teşvikleri

29.06.2025 11:11
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TOSYÖV Başkanı Ufluoğlu, yeni kredilerin KOBİ'ler için fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, yatırım taahhütlü kredilerdeki artışın tedarik zincirine dahil olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için fırsat olacağını belirterek, "Bu yatırımla KOBİ'ler yenilikçi ürün ve çözüm geliştiren birer teknoloji üreticisi haline gelebilir, bu da Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak KOBİ'lerin artmasına sebep olabilir." dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı, 2023'te 3 milyon 713 bin oldu. Bu dönemde, ihracatın yüzde 35'i, ithalatın da yüzde 20'si söz konusu işletmelerce gerçekleştirildi. Bu işletmeler, aynı dönemde en fazla ticareti, Avrupa ve Asya ülkeleriyle yaptı.

Ülke ekonomisinin güçlenmesine önemli katkılar sunan KOBİ'ler, küresel çapta etkinliklerinin artması için çeşitli programlarla AR-GE ve inovasyondan teknolojik dönüşüme, istihdamdan finansmana kadar birçok alanda destekleniyor. Özellikle son dönemde hayata geçirilen teşvik ve yatırımlar, KOBİ'lerin katma değeri yüksek üretim yaparak rekabetçiliklerini artırması için fırsat sunuyor.

"Yapay zeka araçlarının doğru kullanımı rekabette önemli"

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ufluoğlu, Türkiye'de KOBİ'lerin toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturduğunu ve bu işletmelerin özellikle dijital alanda dönüşümlerini günün şartlarına uygun şekilde sağlamaları için finansmana erişimlerinin önemli olduğunu söyledi. İşletmelerin yapay zeka araçlarını doğru kullanmalarının, rekabetlerini güçlendirmeleri açısından gerekli olduğuna dikkati çeken Ufluoğlu, bu konuda vakıf olarak bir proje hayata geçirdiklerini, KOBİ'lere ürünlerini dijital platformda nasıl pazarlayacaklarına dair ücretsiz eğitim vereceklerini açıkladı.

Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesi hedefiyle mayıs ayı sonunda yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sisteminin, KOBİ'lere katkısına işaret eden Ufluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yeni teşvik paketinin en büyük farkı, bölgelere göre değil, genele göre bir kalkınma sunması. Daha önce bölgelere göre farklı faiz ve teşvik oranları vardı, artık bu standart hale geldi. Böylelikle KOBİ'lerin hem kendisini hem de ürününü öne çıkarabilecek fırsatlar oluşacak. Sistem, yüzde 25-40 arasında faiz desteklerinin sunulması, KOBİ'nin işini geliştirmesi ve yatırım zincirine sıçraması için de bir alan yaratacak. Bu paketin ayrıca makineye yatırım için hibe sağlayacak olması da çok kıymetli."

"Dijital alana yatırım yapabilen işletmeler kendilerini daha fazla tanıtabilir"

Ufluoğlu, girişimcilerin ürünlerini dijital platformlarda tanıtmaları için bu alandaki altyapının da onlar için öncelikli olduğunu anlattı. Teşviklerde dijital yatırımlara yönelik hibelerin artırılmasının önemli olduğuna vurgulayan Ufluoğlu, dijital alana yatırım yapabilen işletmelerin, uluslararası platformlarda kendilerini daha fazla tanıtabileceğine dikkati çekti.

Kadın ve genç girişimcilerin, daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Ufluoğlu, kadın girişimcilerin söz konusu platformlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitimlerin artırılabileceğini dile getirdi. Kadın girişimcilerin dijital platformda sürdürülebilirlik sağlamalarına yönelik bir proje hayata geçirdiklerini aktaran Ufluoğlu, projeyle kadınların ürünlerini karbon izi salınımından paketlemeye kadar doğaya uyumlu şekilde üretebilmesini hedeflediklerini kaydetti. Projenin onay aşamasında olduğunu bildiren Ufluoğlu, proje onaylandıktan sonra Türkiye'nin birçok yerinde bulunan destekleme dernekleri ile kadınların bu programdan yararlanmalarına aracı olmak istediklerini dile getirdi.

"Teknolojiye yatırım yapacak firmaların önü açılacak"

Ufluoğlu, Türkiye'nin savunmadan enerjiye, sağlıktan teknolojiye kadar çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla karşılayabilmesi amacıyla uygulamaya alınan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın toplam büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkarılmasına da değindi.

Bu gelişmenin, teknolojiye yatırım yapacak firmaların önünü açacağını belirten Ufluoğlu, "Bir ürünü, firmaya satarak tedarik zinciri içine dahil olmuş KOBİ'ler, teşvikle makine parkını geliştirebilir, tedarikçi olmaktan üretici olmaya geçebilir. Bu yatırımla KOBİ'ler yenilikçi ürün ve çözüm geliştiren birer teknoloji üreticisi haline gelebilir, bu da Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak KOBİ'lerin artmasına sebep olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere Yeni Yatırım Teşvikleri - Son Dakika

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