KOBİ\'lere Yeşil Enerji Desteği

Ekonomi

BNP Paribas Finansal Kiralama ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), KOBİ'lerin yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olmak amacıyla güçlerini birleştirdi.

BNP Paribas Finansal Kiralama'dan yapılan açıklamaya göre, BNP Paribas Finansal Kiralama, EBRD tarafından sağlanan 25 milyon avroluk finansmanla KOBİ'lerin enerji verimli teknolojilere ve yenilenebilir enerji sistemlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin 2053'e kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma yolundaki çabalarını desteklemeyi amaçlayan bu anlaşma, yenilenebilir enerji yatırımlarını uygulamak üzere kredi kullanan firmaların toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetlerine duyarlılığını da gözetiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, BNP Paribas Leasing Solutions'ın faaliyet gösterdiği 17 ülkede yıllık 15,5 milyar avroluk bir iş hacmini yönettiğini belirtti.

Alyar, şirketlerinin sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağlanan bu finansmanı, yeşil ekipman finansman çözümleri sunma kapasitelerini artırmak ve bu alanda yatırım yapmak isteyen firmalara destek sağlamak için kullanacaklarını aktardı.

BNP Paribas Finansal Kiralama'nın hizmet verdiği firmaların toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı faaliyetlere katılımını da gözetme taahhüdünde bulunduğunu kaydeden Alyar, "Bu anlaşma kapsamında müşterilerimize sunduğumuz finansman çözümleriyle KOBİ'lerin iş süreçlerini sürdürülebilirlik ekseninde yeniden yapılandırmasına olanak tanırken, yeşil teknolojilere geçişi de hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da EBRD'nin 2009'dan bu yana çoğu özel sektörde olmak üzere 465 proje ve ticaret finansmanı limiti aracılığıyla taahhüt ettiği 21 milyar avrodan fazla tutarla Türkiye'nin en önemli yatırımcılarından biri olduğunu aktardı.

Yavorskaya, "Türk leasing şirketlerinin, müşterileri için yeşil finansman fırsatlarını genişletmenin yenilikçi yollarını keşfetme konusunda gösterdikleri güçlü kararlılıktan memnuniyet duyuyoruz. BNP Paribas Finansal Kiralama ile yaptığımız iş birliğinin bu önemli geleneği geliştireceğine ve finansal çözümlere erişimde kritik bir araç olarak leasinge ihtiyaç duyan işletmelere destek sağlayacağına eminiz." açıklamasında bulundu.