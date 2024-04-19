Koç Holding 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Koç Holding'in 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Nakkaştepe'deki Holding merkezinde yapıldı.
Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Topluluğu'nun ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiğini belirterek, karlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını titizlikle değerlendirip yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.
"Fortune Global 500'de geçen yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olduk"
Koç, "Koç Topluluğu olarak kuvvetli mali gücümüz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve etkin risk yönetimi politikalarımız ile bu zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük. 2023 yılındaki 3,7 milyar dolar yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 11,2 milyar dolar kombine yatırıma ulaştık, memleketimize güvendik ve inandık. Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500'de geçen yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olduk." açıklamasında bulundu:
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da stratejik vizyonları doğrultusunda hem mevcut işlerinde hem de yeni alanlarda yatırımlarına devam ettiklerinin altını çizdi.
Koç, şunları kaydetti:
"Büyük Atatürk'ün bir asır önce bu ülke için kurduğu hayallerin, onun muasır medeniyet tahayyülünün bugüne kadar başarılanların çok ötesinde olduğunun farkındayız. Koç Topluluğu, bir asırdır işte bu hayalleri gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Bundan sonra daha da çok çalışarak ülkemizin müreffeh ve çağdaş geleceğine hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Arçelik ile dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool'un Avrupa'daki üretim, satış ve pazarlama iştirakleri Arçelik kontrolü altında birleştirildi. Tofaş da Stellantis ile Türkiye satış ve dağıtım şirketini satın almak üzere anlaşmaya vardı, Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor. Ford Otosan, Avrupa'nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi olarak yeni araç yatırımlarına devam ediyor. Diğer taraftan, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı da sürdürüyoruz."
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise kurumsal kültürden aldıkları güç ve sürekli geliştirdikleri rekabetçilik anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.
Çakıroğlu, "Sürdürülebilir büyüme hedefimizden sapmadan, daha iyi bir dünya hedefiyle tüm paydaşlarımız için değer yaratıyor ve Koç markasının itibarını artırarak büyük bir özgüvenle ikinci yüzyılımıza ilerliyoruz. Geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerle, çevik yönetim, veriye dayalı karar verme ve etkin kaynak kullanımı disipliniyle ve en önemlisi çağın yetkinlikleriyle donattığımız benzersiz insan kaynağımızla yarınlarda çok daha büyük başarılara ulaşacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.
Koç Holding 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
"Şeref Başkanı; Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı; Ömer M. Koç, Başkan Vekili; Ali Y. Koç, üye ve CEO; Levent Çakıroğlu, diğer üyeler; Semahat S. Arsel, Caroline N. Koç, İpek Kıraç, Jacques A. Nasser, bağımsız üyeler; Cem M. Kozlu, Peter Martyr, Michel Ray de Carvalho, Ömer Önhon."
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