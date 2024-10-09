Koç Holding, Türkiye'nin En İyi İşvereni - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Koç Holding, Türkiye'nin En İyi İşvereni

Koç Holding, Türkiye\'nin En İyi İşvereni

Koç Holding, Forbes'un listesinde Türkiye'nin bir numaralı işvereni olarak sekizinci kez yer aldı.

09.10.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Holding, ABD merkezli Forbes'un her yıl açıkladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde sekizinci kez Türkiye'nin bir numaralı iş vereni oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, iş ve ekonomi dünyasının önde gelen yayınlarından ABD merkezli Forbes'un her yıl açıkladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Araştırma kapsamında 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışan, hem kendi şirketlerini hem de bulundukları sektördeki şirketleri değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketleri, ekonomik değer yaratma, yetenek yönetimi, eğitim gelişim imkanları, iş-yaşam dengesi ve cinsiyet eşitliği gibi kriterler değerlendirilerek belirlendi.

Koç Holding, dünya genelinde ise 118'inci en iyi işveren seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, 8 yıldır aralıksız olarak "Dünyanın En İyi İşverenleri" arasında gösterilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Günal, 2016'da başlattıkları Kültürel Dönüşüm Programı'na dikkati çekerek Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun liderliğinde başlatılan program kapsamında dijital dönüşümden yeniliğe, çevik yönetimden kurum içi girişimciliğe kadar birçok yeniliği hayata geçirirken insan odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini kaydetti.

Çalışanlarını dijital yetkinliklerle donatarak geleceğin rollerine hazırlayabilmek için sürekli öğrenme kültürünü teşvik ettiklerini bildiren Günal, dünyanın tanınmış kurumlarıyla birlikte Koç Topluluğu'na özel tasarlanmış 300'den fazla eğitim programı bulunduğunu kaydetti.

Sürekli öğrenme kültürünün yanı sıra amaç odaklılık ve bütünsel refah konularının da insan kaynakları uygulamalarının odağında olduğunu vurgulayan Günal, "Koç Topluluğu'nda bu kavramları desteklemek amacıyla sadece çalışma arkadaşlarımızı değil ailelerini de kapsayan sosyal yaşam ve bütünsel sağlık programlarına kadar pek çok inisiyatifi devreye alıyoruz. Son 3 yılda sunduğumuz eğitimlere 75 binin üzerinde katılım sağlandı. Önümüzdeki dönemde çalışma arkadaşlarımıza yeni yetkinlikler kazandıracak programlar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Günal, Koç Topluluğu çalışanlarını dünyada ve Türkiye'de birçok "ilk"le buluşturduklarını kaydederek, "İnsan kaynakları alanındaki uygulamalarımızın çıktılarını, iş sonuçlarımızın yanı sıra araştırmalarda da görüyoruz. Forbes'un gerçekleştirdiği Dünyanın En İyi İşverenleri araştırmasında bu yıl da Türkiye'nin bir numaralı işvereni olmanın gururunu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Koç Holding, Ekonomi, Türkiye, Forbes, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koç Holding, Türkiye'nin En İyi İşvereni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: Koç Holding, Türkiye'nin En İyi İşvereni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.