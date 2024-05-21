Koç Holding, Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara açıklama yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Koç Holding, Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara açıklama yaptı

Koç Holding, Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili çıkan iddialara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Açıklamada, henüz kamuya açıklanması gereken bir gelişme olmadığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Yapı Kredi hisseleri borsada tavan artışı yaşadı.

21.05.2024 16:09
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Koç Holding, gündemde yer alan Yapı Kredi'nin satışına ilişkin iddialar hakkında KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada ön görüşmelerin devam ettiği kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı bildirildi.

Koç Holding bağlı ortaklığı Yapı Kredi'de sahip olduğu paylarının satışına ilişkin medyada yer alan iddialara yönelik Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada, "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır" denildi.

Açıklamayla birlikte borsada işlem gören Yapı Kredi hisseleri yüzde 9,97 ile tavan artış seviyesine ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Koç Holding, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koç Holding, Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara açıklama yaptı - Son Dakika

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