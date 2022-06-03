Koça: "Alım gücü olanların bir şekilde konut almalarını tavsiye ederim" - Son Dakika
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Koça: "Alım gücü olanların bir şekilde konut almalarını tavsiye ederim"

03.06.2022 12:34
Koça: "Alım gücü olanların bir şekilde konut almalarını tavsiye ederim"

Konut fiyatları bazı vatandaşları kara kara düşündürürken, sektör temsilcilerinden iş adamı Fecri Koça, özelikle büyükşehirlerde son yıllarda yaşanan fiyat artışlarını değerlendirdi.

Konut fiyatları bazı vatandaşları kara kara düşündürürken, sektör temsilcilerinden iş adamı Fecri Koça, özelikle büyükşehirlerde son yıllarda yaşanan fiyat artışlarını değerlendirdi. Koça, "Son 3 yıla baktığımızda sektörel manada bir kriz yaşandı ve konut üretimi çok çok azaldı. Biz çok fazla konut fiyatlarında düşüş beklemiyoruz. Alım gücü olanların bir şekilde konut almalarını tavsiye ederim" dedi.

Konut ve kira fiyatlarında son yıllarda yaşanan artışlar, vatandaşı zorluyor. Ev sahibi olmak isteyenler bir çıkış yolu ararken, fiyatlarda umutla bir düşüş bekliyor.

Özelikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kentlerde ise konut fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor. FGM Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, önceki yıllarda inşaat yapımının kolay olduğunu, projeye başlamadan satışların yapıldığını; fakat şu dönemde bu durumun pek mümkün olmadığını belirtti.

"Bir dönem inşaattan anlayan anlamayan herkes konut yaptı"

Bir dönem Türkiye'de çok fazla konut yapıldığını ifade eden Koça, "Daha önce inşaat yapımı kimseyi zorlamıyordu. Topraktan, projenin temeli bile atılmadan konutların satışı yapılıyordu ve piyasa yükselişteydi. Sonra herkes inşaat yapmaya yöneldi. Her meslekten; yani inşaattan anlayan, anlamayan herkes inşaatlar yapmaya başladı. Piyasada çok fazla müteahhit yer aldı ve Türkiye'de ciddi manada konut yapıldı. İnşaata başlamadan satış yapılıyordu ve gelen nakit akışıyla diğer konut projelerine başlıyorlardı. Maliyetler artınca konut satışı da sıkıntıya girdi. Maliyet hesapları istedikleri gibi gitmeyenler inşaat işinden çekildi" dedi.

"Son 3 yıla baktığımızda sektörel manada bir kriz yaşandı"

Maliyetlerdeki artışlarla sektörün kendini krizin içerisinde bulduğunu ifade eden Koça, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 3 yıla baktığımızda sektörel manada bir kriz yaşandı ve konut üretimi çok çok azaldı. Kimse konut üretemedi, üstüne pandemiyi yaşadık. Pandemi herkesi derinden sarstı. Özelikle inşaat ham maddelerinin bir kısmını yurt dışından ithal ediyoruz. Dünya genelinde pandemi koşulları etkin olduğu için malzemelerde de sıkıntı yaşandı. Bu durumda, mevcut konut fiyatları da yukarı yönlü tırmandı. Fiyat artışları aslında dünya genelinde var."

"Alım gücü olanların bir şekilde konut almalarını tavsiye ederim"

Fecri Koça, yeni yapılan konut maliyetlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle fiyatlarda pek düşüş beklemediklerini de söyledi.

Alım gücü olanların bazı fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Koça, son olarak şöyle devam etti:

"Biz sektör temsilcileri olarak, aslında sonbahar ve kış aylarında fiyatların azda olsa düşmesini bekliyoruz. Şunu söyleyebilirim; yeni yapılacak konutların maliyetleri daha yüksek olacağı için, yeni yapılarında fiyatları yüksek olacaktır. Bu bir müddet daha böyle devam edecektir. Bu nedenle, alım gücü olanların bir şekilde konut almalarını tavsiye ederim. Özelikle ülkemizde bir ürüne zam gelmesi durumunda indirimi çok fazla göremeyiz. Biz çok fazla konut fiyatlarında düşüş beklemiyoruz." - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koça: 'Alım gücü olanların bir şekilde konut almalarını tavsiye ederim' - Son Dakika

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