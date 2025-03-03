Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Enerji Üretiminden 90 Milyon TL Gelir

Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen enerjinin ekonomik karşılığı yaklaşık 90 milyon TL olarak hesaplandı.

Yuvacık, Namazgah, Avluburun ve Soğukpınar hidroelektrik santrallerinde toplamda 15.369.210 kilowatt elektrik üretilirken; Namazgah, İSAŞ Arıtma, İSU Kullar AAT ve Doğu Kışla'da bulunan güneş enerjisi santrallerinde ise 2024 yılında 8.485.556 kilowatt üretim gerçekleştirildi. Diğer yandan İZAYDAŞ'ta ise LFG tesisleri, biyogaz ve tehlikeli atık yakma tesislerinde 50.665.130 kilowatt elektrik üretildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait tüm tesislerde üretilen elektriğin 2024 yılı piyasa değerine göre karşılığı yaklaşık 90 milyon TL olarak hesaplandı. - KOCAELİ