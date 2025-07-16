Kocaeli'de Patent Başvuruları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli'de Patent Başvuruları Artıyor

Kocaeli\'de Patent Başvuruları Artıyor
16.07.2025 13:21
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Zeytinoğlu, Kocaeli'nin patent ve marka başvurularında artış olduğunu duyurdu ve bilincin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Patent, marka, faydalı model ve tasarım başvurularının ülkemizde yıllar içinde artış gösterdiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Aynı şekilde ilimizin verilerine baktığımızda 2020'de yüzde 2,93 olan patent başvurularındaki payın 2024'te yüzde 7,19'a çıktığını görüyoruz." dedi.

Zeytinoğlu, odanın temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, yeni yatırım teşvik sisteminin uygulama detaylarının yürürlüğe girdiğini, 2030'a kadar bu teşviklerin yürürlükte kalacağını söyledi.

Yeni teşvik sisteminde 3 ana teşvik konusu olduğunu aktaran Zeytinoğlu, bunların Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, sektörel teşvik sistem ve bölgesel teşvikler olduğunu kaydetti.

Küresel rekabetin hızla arttığı ortamda artık yalnızca üretim yapmanın yeterli olmadığını vurgulayan Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Üretimin korunması, markalaşması ve katma değere dönüşmesi her zamankinden daha kritik hale geldi. Patent, marka, faydalı model ve tasarım başvurularının ülkemizde yıllar içinde artış gösterdiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Aynı şekilde ilimizin verilerine baktığımız zaman 2020'de yüzde 2,93 olan patent başvurularındaki payının 2024'te yüzde 7,19'a çıktığını görüyoruz. 2024 yılı patent başvuruları sayılarında İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü sıradayız. Marka başvurularında 8'inci, faydalı modelde 6'ncı, tasarımda ise 9'uncu sıradayız. Kocaeli'nin sanayi ve teknoloji alanında gösterdiği güçlü gelişime rağmen, sınai mülkiyet başvurularımızın bu potansiyeli tam olarak yansıttığını söylemek güç. İlimizdeki AR-GE ve tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri hızla artarken; başvuru sayılarımızın da buna paralel yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Zeytinoğlu, oda olarak Kocaeli'de fikri mülkiyet bilincinin yaygınlaşması için bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerine yönelik işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Öte yandan patentlerin ticarileşmesi konusunun en az tescil kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Patentler, bir fikrin hukuki güvenceye kavuşmuş hali. Ancak esas değer, bu fikrin katma değeri yüksek ürüne dönüşmesiyle ortaya çıkar. Ne yazık ki ülkemizde tescil edilen pek çok patent uygulamaya geçemiyor, raflarda bekliyor. Oysa doğru destek ve yönlendirmelerle bu potansiyelin hayata geçirilmesi, sadece firmalarımızın değil, ülkemizin de küresel ölçekte söz sahibi olmasını sağlar." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu'nun konuşmasının ardından aylık faaliyet raporu okundu. Daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkan Vekili Ertan Biçer, kurumun yapısıyla ilgili bilgiler ve güncel çalışmalarını içeren bir sunum yaptı.

Kaynak: AA

Ayhan Zeytinoğlu, Teknoloji, Ekonomi, kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Patent Başvuruları Artıyor - Son Dakika

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