Kocaeli\'de Tarımsal Üretim ve Hayvancılık Kooperatiflerine Hibe Desteği

Ekonomi

Kocaeli'de hayata geçirilen "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi kapsamında tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince iki yıl önce hayata geçirilen, "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi kapsamında, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği bu sene de devam ediyor.

Geçen yıl projeleriyle katılan ve değerlendirme komisyonunca uygun görülen hak sahibi 7 kooperatife, anahtar teslimi modern sera kurulumu, çapa makinesi, sulama sistemi, yem bitkisi, karabuğday ve sebze tohumu, fide, arı kovanı ve ekipmanları, depo ve tarımsal alet ve ekipmanları desteğinde bulunuldu. Destek sonrası kooperatifler, sebze, meyve ve bal üretimine başladı.

Başvurular alınmaya başladı

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından başvurular alınmaya başlandı. Projeye katılmak isteyen birlik ve kooperatif üyesi çiftçilerle yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne 29 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Projeler, hayvancılık ve tarımsal üretim olmak üzere iki kategoride hazırlanacak.

Tarımsal üretim desteği

Tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, yerel tohum, yumru, üretim materyalleri, gübre, sera yapımı ve malzemeleri, alet ekipman, mekanizasyon, tarımsal sulama, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri, bitkisel üretimde kullanılan tuzaklar, ilaçlar ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim konularında, kooperatif ve birliklere hibe desteği verecek.

Hayvansal üretim desteği

Hayvansal üretim desteği doğrultusunda ise tüm tarım ve hayvancılık üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla büyükbaş, küçükbaş, ipekböcekçiliği, kanatlı hayvan, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, damızlık hayvan, yem ve katkı maddesi, taşınır, taşınmaz desteklemeleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü mal, malzeme ile mekanizasyon, alet ve ekipman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri ilgili bakanlıkların görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan her türlü ilaç, vitamin, yem katkı maddesi, probiyotik, su ürünleri ile ilgili yetiştiricilik ve avlanma malzeme ve ekipman malzemesi alımı, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği sağlanacak.

Katılımcılar "fikir projesi" üretecek

Kocaeli'de faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler ile üye çiftçilere, hazırlayacakları fikir projelerinin kabul görmesi halinde, nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak mali ve teknik imkanlar çerçevesinde hibe desteği verilecek. Kooperatif ve birlikler, hibe kapsamında başvuruya uygun konuda destek almak istediği alanı net ve basit bir şekilde yazılı olarak belirterek, projesini sunmuş olacak. Hibe desteği kapsamında sunulacak fikir projeleri, değerlendirme komisyonu tarafından Hibe Başvuru Uygunluğu ve Öncelik Sağlanacak Kriterler esas alınarak değerlendirilecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katına kadar belirleyecek.

Ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75 hibe desteğinden yararlanan üreticilerden ödemesi gereken yüzde 25'i nakdi olarak tahsil edecek, ödemeleri geniş bir takvime yayacak. İsteyen üreticiler ise geri ödemeleri ürettiği ürünlerden verebilecek. Bu ürünler, Büyükşehir'den sürekli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. - KOCAELİ