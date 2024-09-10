Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması

Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Federasyonunun (GİFED) desteğiyle 12-13 Eylül'de Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması düzenlenecek. Etkinlikte Avrupa'daki 21 ülkeden 250'ye yakın ve Türkiye'den 600'ün üzerinde firmanın temsilcileri yer alacak.

10.09.2024 14:52
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Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Federasyonunun (GİFED) desteğiyle 12-13 Eylül'de Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması düzenlenecek.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikte, Avrupa'daki 21 ülkeden 250'ye yakın ve Türkiye'den 600'ün üzerinde firmanın temsilcileri yer alacak.

KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, İzmit'te bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, 5. Uluslararası Bazaar kapsamında Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması'nı gerçekleştireceklerini söyledi.

Etkinlikte Avrupa'daki ülkelerden ve Türkiye'den firma temsilcilerinin bulunacağını aktaran Çakıcı, bu birlikteliklerin, yaptıkları işlerin ulusal ve uluslararası alana yayılması adına çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Çakıcı, bu sene geçen yıldan farklı olarak işletmeler için özel bir "B2B" programı hazırladıklarını dile getirerek, "Yüz yüze network görüşmeleri sağlayacak olan platformumuz bu sene özel bir aplikasyon programı ve yapay zekayla hazırlandı. Girişimcilerimiz herhangi bir randevu sistemine gerek duymadan sadece B2B alanına girerek kendi yazılımlarını barkod sistemiyle okuttuktan sonra yapay zeka otomatik olarak taleplerine göre eşleştirmeyi yapacak ve görüşmeler ardı ardına başlayacak." diye konuştu.

Normalde bu tarz organizasyonlarda en sıkıntılı şeyin yüz yüze görüşmeler olduğunu dile getiren Çakıcı, "Özellikle yurt dışından gelen kişilerde dil problemi yaşadığımız göz önünde bulundurulursa bu sene bunu da üniversitemizin AIESEC öğrencilerinden destek alarak ve aynı zamanda çok yoğun bir simültane tercüman ekibiyle birlikte aşmış olacağız. Önceliğimiz iş kadınlarımızın ihracatını büyütmek, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da networkünü geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

Nihan Çakıcı, 12 Eylül'de birbirinden önemli konuşmacıların yer alacağı panellerin gerçekleştirileceğini ve ardından B2B görüşmelerinin başlayacağını anlatarak, 13 Eylül'de B2B görüşmelerinin aktif bir şekilde devam edeceğini, ayrıca "Küresel Ekonomilerde Kadın Liderler İttifakı"nın imza altına alınacağını sözlerine ekledi.

Kadın girişimcilerin küresel düzeyde güçlendirilmesi amaçlanıyor

GİFED Başkanı Oya Eroğlu da geçen yıl Kocaeli'de gerçekleştirilen B2B etkinliğinden sonra etkinliği büyütmek ve kadınları daha iyi örgütleyebilmek için Küresel Ekonomilerde Kadın Liderler İttifakı'nın ilk çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Gelinen noktada çalışmanın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 13 ülkenin imza atacağı bir ittifak haline geldiğini aktaran Eroğlu, "Doğu Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Balkan ülkelerindeki kadın girişimcilerin karşılaştığı çok yönlü zorlukları ele almayı amaçlıyoruz. İttifakın bir diğer amacı da kaynaklar, ağlar ve savunuculuk sağlayan işbirlikçi bir ekosistemi teşvik ederek, kadın girişimcileri küresel düzeyde güçlendirmektir." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak ise Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır kadın girişimciliğini destekleyen örnek çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Etkinlikte 21 ülkeden iş kadınlarını Kocaeli'de misafir edeceklerini belirten Yamak, etkinliğin Kocaeli'nin ve Türkiye'nin ihracatına ciddi katkılar yapacağına inandıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması - Son Dakika

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