Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor - Son Dakika
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Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor

27.07.2022 10:50
Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor

Kocaeli genelinde 12 bin dekarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeği, yüksek verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Kocaeli genelinde 12 bin dekarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeği, yüksek verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıvı yağ üretiminin artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği, "2022 Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" çerçevesinde, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan 500 çiftçiye 360 ton yüzde 50 hibeli gübre desteği sağlamıştı. Büyükşehir'in desteklerin ardından, mayıs ve haziran aylarında toprakla buluşturulan bitkilerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Mazot, gübre ve yem bitkisi tohumu desteği başta olmak üzere can suyu desteklerle çiftçilerin yüzü güldürülüyor. Tarımda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ve sıvı yağ üretimine artırılması amacıyla yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre desteği sağlandı. Verilere göre, bir önceki yıla göre ayçiçeği ekiminde yüzde 30 artış sağlandığı bildirildi.

"Hem vatandaş hem çiftçi hem de ülkemiz kazanacak"

Yaklaşık 20 yıldır çiftçilik yapan Kandıra İncecik Mahalle Muhtarı Fatih Bayın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı yüzde 50 hibeli gübre desteğinden yararlandığını ve bu sene 25 dönüm yağlık ayçiçeği ektiğini söyledi. İki sene öncesine kadar ayçiçeği ekmediğini, geçen yıl çok güzel verim aldığını bu yıl da daha iyi bir verim beklediğini anlatan Bayın, "Dönümde 300 kilogramın üzerinde verim bekliyoruz. Bu çok iyi bir rakam. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bizlere çok büyük destekleri oluyor. Mazot, gübre, tohum, ayçiçeği, mısır, yem bitkisi gibi her türlü desteği var. Yakınımızda Sakarya'nın Kaynarca ilçesi var, oradaki arkadaşlar bize imreniyor. Tahir Büyükakın Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz. İnşallah başka illerde de bu gibi destekler olur. Bu destekler sayesinde çok sayıda tarlada ekim ve dikimler arttı. Destekler sürdükçe hem vatandaş hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak" diye konuştu.

"İnsan ürettiği kadar özgürdür"

Kandıra Karadivan Mahallesi'ndeki 36 dönüm tarlasına ayçiçeği eken Kamil Yılmaz ise, "Ben bu tarlayı üretmek için aldım, satmak için almadım. Ayçiçeği ektiğim tarlamın etrafına da meyve ağaçları diktim. Ülkeme, yöreme katkı sağlamak için kar gayesi gütmeden, hizmet için ayçiçeği ektim. Tahir Büyükakın Başkanımız da gübre desteği verdi. Destekler çok iyi oldu. Dönümünde 300-350 kilogram mahsul çıkacağını söylüyor ziraat mühendisi arkadaşlar. Verim güzel gözüküyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor - Son Dakika

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