KoçDigital Summit 2025: Yapay Zeka ve Endüstri Teknolojileri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KoçDigital Summit 2025: Yapay Zeka ve Endüstri Teknolojileri

KoçDigital Summit 2025, yapay zeka ve endüstri 4.0'ı ele alarak 200'den fazla şirket temsilcisini bir araya getirdi.

15.05.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KoçDigital ev sahipliğinde düzenlenen "KoçDigital Summit 2025", yapay zeka, tedarik zinciri ve endüstri 4.0 teknolojileri odağında, içgörüler ve sektörel hikayelere ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 13 farklı sektörden 200'ü aşkın şirket temsilcisinin katıldığı zirvede, "Yapay Zek" Tabanlı Yeni Nesil İş Modelleri", "Sektörel Başarı Hikayeleri ve Panel Oturumları", "Geleceğin Fabrikaları ve Dijital Üretim Çözümleri", "Yapay Zeka ile Güçlenen Dayanıklı ve Rekabetçi Tedarik Zinciri Dönüşümü" ve "Veri Yönetişimi ve Modernizasyon Yaklaşımları" konuları ele alındı.

Açıklamada zirvedeki açılış konuşmasına yer verilen Koç Dijital Genel Müdürü Evren Dereci, yapay zekanın küresel ekonomiye olan etkisine dikkati çekti.

Bu etkinin 2030'a kadar 15,7 trilyon doları bulmasının beklendiğini vurgulayan Dereci, "KoçDigital olarak son 3 yılda 14 ülkede 150'den fazla müşterimizle hayata geçirdiğimiz 500'ün üzerinde projeyle 350 milyon dolar tekrar eden karlılık ve 85 milyar dolarlık bir ekonomiyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dereci, yapay zeka uygulamaları sayesinde müşterilerinin üretim kapasitelerinde yüzde 5 ila 25 artış, planlanmamış bakım oranlarında yüzde 50 azalma ve üretim maliyetlerinde yüzde 10-25 düşüş sağladıklarını kaydetti.

KoçDigital'in yapay zekayı; üretkenlik, (generative AI), üretim (manufacturing AI), müşteri analitikleri (customer AI) ve kurumsal yapay zeka (enterprise AI) olmak üzere 4 ana alanda dönüşüm programı uyguladığını aktaran Dereci, bu sayede müşteri memnuniyetini artırdıklarını ve operasyonel verimlilik sağlayarak, iş değerine katkıda bulunduklarını anlattı.

Yalnızca teknoloji üretmediklerine işaret eden Dereci, "Ürün ve servislerimizi kendimiz geliştiriyor, gerçek hayat örnekleriyle canlı demolar sunuyoruz. Üretim tesisleri içindijital ikizlerle başladığımız yolculukta bugün 'konuşan fabrikalara' ulaştık. Platform360 ürünümüz ile Endüstri 4.0 dönüşümü ve Supply Dynamics ürünümüz ile tedarik zinciri planlama projelerinde yapay zekayı artık sahada, karar destek sistemlerinde, üretim hatlarında sonuç alır hale getirdik." değerlendirmesini yaptı.

Dereci, şirketin "Gentio" çözümüyle yapay zeka uygulamalarında yüzde 30'a varan maliyet tasarrufu ve projeleri devreye alma süreçlerinde 4 kata kadar hızlanma sağladığına dikkati çekti.

"Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, bölgede de yapay zeka alanında liderlik"

Öte yandan şirketin Paris'te Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü orman yangınları risk tahminleme projesi, uluslararası alanda büyük takdir topladı. Sürdürülebilirlik alanındaki su kaynaklarının etkin kullanımını hedefleyen projesi de 2024'te Davos'da akredite edildi.

Bu yıl itibarıyla KoçDigital insansı robotların Türkiye'deki tesislerde yerini alacağı duyuruldu.

Dereci, KoçDigital'in yapay zeka alanındaki hedefini net bir şekilde ortaya koyarak, "Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, bölgede de yapay zeka alanında liderlik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KoçDigital Summit 2025: Yapay Zeka ve Endüstri Teknolojileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar Tam 100 milyon liralık vurgun Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
NATO’dan Yusuf Dikeç’li sürpriz paylaşım NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
CHP’li başkanlar arasında otopark kavgası Mikrofonunu kapattırdı CHP'li başkanlar arasında otopark kavgası! Mikrofonunu kapattırdı
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
19:28
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
19:15
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı
Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
18:49
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
18:49
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
18:23
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
18:13
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması
Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
18:10
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
18:00
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 14:46:03. #7.11#
SON DAKİKA: KoçDigital Summit 2025: Yapay Zeka ve Endüstri Teknolojileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.