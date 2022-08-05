Pazarda meyve ve sebze fiyatları dibi gördü - Son Dakika
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Pazarda meyve ve sebze fiyatları dibi gördü

05.08.2022 12:36

Koceli'de pazarlarda Ağustos ayı bolluğu yaşanıyor.

Koceli'de pazarlarda Ağustos ayı bolluğu yaşanıyor. Tezgahın en pahalısı kuru bamya olurken kilosu 40 liradan alıcı buluyor, 5 liraya kadar düşen şeftaliye ise rağbet arttı.

Ağustos ayına girilmesiyle birlikte pazarlarda ürün bolluğu yaşanmaya başladı. Ürünün bol olması pazardaki fiyat etiketlerini de etkiledi. Şeftali 5 lira, üzüm 10 lira, armut 10 lira, domates 5 lira, patlıcan 5 lira, fasulye 12 lira, biber 10 lira, karpuzun kilosu 3 lira, kavunun kilosu 7 liradan satılıyor. Pazarın en pahalı ürünü 40 liradan satılan kuru bamya olurken, kilosu 5 liraya kadar düşen şeftaliye ise rağbet arttı. Ürünlerdeki bolluk vatandaşı sevindirirken, satışlardan dolayı pazarcı esnafınındın yüzü gülüyor.

"Marketlerin tek avantajı kart ile alıç veriş yapılmasıdır"

Fiyatların marketlere kıyasla çok ucuz olduğunu belirten Pazarcı Esnafı Vahit Uz, "Burada şeftali 5 lira, markette 14 lira, üzüm 10 lira marketlerde 25 lira civarında burada her şey çok ucuz vatandaşın alım gücü var. Armut 10 lira, domates 5 lira, patlıcan 5 lira. Marketlerin tek avantajı kart ile alış veriş yapılmasıdır. Vatandaş o yüzden marketleri tercih ediyor. Fiyatlar bizde yarıdan aşağıya. İhracat olmadığı için bütün meyve ve sebzeler ucuz" dedi.

"Malların en bol olduğu zamandayız Eylül'e kadar fiyatlar ortalama şekilde gider"

Meyve ve sebzenin en bol olduğu dönemde olduğunu bu sebeple fayların düşük olduğunu belirten, Pazarcı esnafı Erdoğan Gül, "Domates 5 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. En pahalı olanı pembe domates 15 lira. Salata 5-7 lira arası değişiyor. Fasulye 12 lira civarında seyrediyor. Malların en bol olduğu zamandayız Eylül'e kadar fiyatlar ortalama şekilde gider. Eylülden sonra turfan da başlar biraz daha pahalı olur. Şeftali 10-15 lira, üzüm yeni çıktı 15-20 lira arası, Armut 10-15 lira. Domates bir haftadır bollaştı. Pazarın şu anda en pahalı sebzesi barbunyadır 40 lira ve Trabzon şekeri var yeni çıktı 20 -25 lira arasında değişiyor 1-1,5 ay pazarda bolluk olur" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazarda meyve ve sebze fiyatları dibi gördü - Son Dakika

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