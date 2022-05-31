Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik

31.05.2022 17:39
Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin500 Büyük Sanayi Kuruluşunu açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin500 Büyük Sanayi Kuruluşunu açıkladı. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sıralamasında yer alan Gaziantep merkezli şirketlerin yönetici ve çalışanlarına başarıları nedeniyle tebrik ederek, şehrin, bölgenin ve ülkenin ekonomisine kattıkları güç için teşekkür etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırması açıklandı. Araştırmada Gaziantep merkezli şirket sayısı 33 oldu. GAGİAD Başkanı Cihan Koçer yaptığı açıklamada "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" sıralamasında yer alma başarısı gösteren Gaziantepli sanayicileri tebrik etti. GAGİAD Başkanı Koçer, "Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında büyük bir başarıya imza attı. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecine rağmen üretimleri, ihracatları, sağladıkları katma değer ve istihdamları ile ülkemiz ekonomisine ciddi katkıda bulunan bu firmalarımızın çalışmaları her zaman takdire şayan. Sıralamada yer alan ve bu başarı da emeği olan tüm yöneticilere ve tüm çalışanlara emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. Başkan Koçer, "Türkiye ekonomisi, geçen yıl dünya genelinin çok üzerinde gerçekleşen yüzde 11'lik büyüme ile son 10 yılın en iyi performansını sergiledi. Dış talepteki artış, iç talepleri de etkileyerek ekonomik olarak büyümeyi sağladı. Bizlerde bu anlamda bölgenin yıldızı olarak Güçlü Türkiye için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep Ekonomisi stratejik konumuyla, sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, kültürüyle, ticaretiyle, deneyimiyle ve insan kaynağıyla bir bütündür.2021 yılında 10 milyar doların üstündeihracat gerçekleştiren Gaziantep'in en son nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydederek 927 milyon 172 bin dolara ulaşmış olup; ocak-nisan dönemindeki rakamların ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,82 artışla 3 milyar 573 milyon 557 bin dolar olmuştur. Unutmamak gerek ki, Gaziantep üretim tecrübesi ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehirdir. Üretimin istihdamın ve ihracatın öncüsü olan işletmelerimiz; şehrimizin kalkınmasında, sürdürülebilir büyümesinde ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu gayede firmalarımız şüphesiz üretmeye ve önümüzde ki dönemde de attıkları her adımda gelişen teknolojiye ayak uydurarak örnek şehir olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Cihan Koçer, "Geçen sene ilimizden 29 firmanın yer aldığı İSO 500 listesine bu sene 33 firmamızın yer alması bizleri onurlandırdı. 33 firmanın 15'nin de GAGİAD'lı olması bizi ayrıca mutlu etti. Listeye giren tüm firmaları ve üyelerimizi tekrar tebrik ediyor, ülkemize olan katkılarının, üretimlerinin artarak devamını etmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı 33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında 33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında
Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Gaziantep, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Hayri Kara'yı 21 yerinden bıçaklayan kişi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement