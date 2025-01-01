Köfteci Yusuf'un 2025 Hedefi: 400 Milyon Sipariş - Son Dakika
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Ekonomi

Köfteci Yusuf'un 2025 Hedefi: 400 Milyon Sipariş

Köfteci Yusuf\'un 2025 Hedefi: 400 Milyon Sipariş

Köfteci Yusuf, 2025 hedefi olan 400 milyon sipariş için şube sayısını ve istihdamı artırmayı planlıyor.

01.01.2025 17:44
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Türkiye genelinde 300'e yakın şubesinde 240 milyon kez misafirlerine hizmet sunan Köfteci Yusuf, 2025 yılı hedefini 400 milyona çıkarırken, şube sayısını ve istihdamını arttırmayı hedefliyor.

2024 yılı boyunca, genişleyen şube ağı ile müşteri memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışıyla Köfteci Yusuf, Türkiye'nin dört bir yanında misafirlerini ağırladı. Siparişlerde Türkiye nüfusunu rakamsal olarak 3'e katlayan marka, sadece restoran hizmetiyle değil aynı zamanda paket servis ve Hesaplı Kasap markasıyla satışa sunduğu çiğ ürün seçenekleriyle de misafirlerine lezzetli ve hızlı çözümler sunuyor. Firmanın farklı şehirlerde açtığı yeni şubeler aynı zamanda istihdama katkı sağlarken, markanın güçlü lojistik ağı ile ürünler uygun fiyatlarla misafirleriyle buluştu.

Köfteci Yusuf'un 2025 yılı hedefi 400 milyon

2025 yılına ilişkin hedeflerini açıklayan Köfteci Yusuf, sipariş sayısını 400 milyona çıkarmayı planlıyor. Hizmet kalitesi ve uygun fiyat anlayışını bir firma kültürü olarak benimseyen markanın tüm zorluklara rağmen büyümeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni yatırımlarını sürdüren Köfteci Yusuf, mevcut şubelerini de iyileştirmeyi sürdürüyor. İstihdam olanaklarıyla binlerce kişiye istihdam sağlayan marka aynı zamanda aracısız sistemle besicilerin yanında olmaya devam ediyor. 2025 yılında da kaliteli ürünleri daha çok kişiye ulaştırmak adına yeni yatırımlara odaklanan marka; müşteri deneyimini iyileştirmek adına dijital çözümler, çeşitli menü seçenekleri ve hızlı sipariş sistemleri gibi birçok konuda yatırımlarına devam edecek. Sadece yeni yatırımlarla değil aynı zamanda ekip eğitimlerine ve müşteri geri dönüşlerine büyük önem veren marka, sektördeki yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Köfteci Yusuf, Gastronomi, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köfteci Yusuf'un 2025 Hedefi: 400 Milyon Sipariş - Son Dakika

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