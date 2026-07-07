Kokarca Tehdidi: Koordineli Mücadele Zorunlu

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle kahverengi kokarcanın yumurtlama döneminin geciktiğini belirterek zararlının önümüzdeki günlerde etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

Kokarcaya karşı mücadelenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumların belirlediği yöntemler doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Pehlevan, biyolojik mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arılarının bulunduğu bölgelerde üreticilerin gelişigüzel ilaçlama yapmaması gerektiğini söyledi.

Kokarcaya karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarının önemine dikkat çeken Pehlevan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya bırakılan samuray arılarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Üreticilerin gelişigüzel ilaçlama yapmaması gerektiğini ifade eden Pehlevan, özellikle samuray arılarının salındığı bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlükleriyle koordineli hareket edilmesinin hem biyolojik mücadelenin başarısı hem de zararlıyla etkin mücadele açısından kritik olduğunu kaydetti.

Çiftçilerin, ilaçlama öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürlükleriyle koordineli hareket etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade eden Pehlevan, "Bu sene hava biraz soğuk gittiği için kokarcalar yumurtlamaya geç başladı. Asıl zararını da önümüzdeki günlerde göstermeye başlayacak. Kokarca, fındıkta özellikle meyvenin pamukçuk ve süt dönemlerinde büyük zarar verir. Bu evrede fındık özü henüz yumuşakken hortumuyla meyveyi delen zararlı, acı salgısını fındığa akıtır. Önümüzdeki günlerde fındık ve sebze bahçelerinde yoğun şekilde kokarca görülecek. Kokarcaya karşı mücadele, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğini öneriyorum" dedi.

"Kokarca Türkiye'nin en büyük tarımsal sorunlarından biri olacak"

Kahverengi kokarcanın hızla yayılmaya devam ettiğini vurgulayan Pehlevan, tehdidin artık yalnızca Karadeniz Bölgesi ile sınırlı olmadığını, önümüzdeki yıllarda sadece Trabzon'un ya da Karadeniz'in değil, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olacağını söyledi. Pehlevan "Bugün birçok ilimize yayılmış durumda. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca bir kurumun yürütmesi yeterli değil. Buna karşı çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu, sadece bir bakanlığın tek başına mücadele edebileceği bir konu değil. Mutlaka koordineli bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı başta olmak üzere Üniversiteler, Araştırma Kuruluşları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kurumların ortak hareket etmesi gerekir. Aksi durumda bununla mücadele etmek kolay olmayacaktır. Biz de Ziraat Mühendisleri Trabzon Şubesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kokarcanın AFAD kapsamına alınması yönünde çalışma yürüttük. İlgili kurumlara, AFAD Başkanlığına ve AFAD İl Müdürlüğüne yazılar gönderdik. Amacımız, konunun AFAD kapsamına alınarak ilgili bakanlık ve kurumların bir araya gelmesi, koordineli şekilde hareket edilmesi ve bu sorunun üstesinden birlikte gelinmesidir" diye konuştu.

Pehlevan, zararlının ulusal ölçekte koordineli mücadele gerektirdiğini belirterek, tüm kurumların aynı plan doğrultusunda hareket etmesinin mücadelede başarıyı artıracağını kaydetti. - TRABZON