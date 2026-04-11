Kolombiya'dan Ekvador'a Misilleme

11.04.2026 08:11
Kolombiya, Ekvador'un gümrük vergisini yüzde 100'e çıkarması sonrası benzer bir adım atacağını duyurdu.

Kolombiya, gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklayan komşu ülke Ekvador'a aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Diana Marcela Morales, yaptığı açıklamada, Ekvador hükümetinin uygulamaya koyacağı yeni tarifeye misillemede bulunacaklarını belirtti.

Ekvador'dan ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 30'luk verginin yüzde 100'e çıkarılacağını vurgulayan Morales, iki ülkenin ve iş dünyasının yararına olacak şekilde tüm diplomatik girişimlerin denendiğini dile getirdi.

Morales, "Buna rağmen olumlu bir yanıt alamadık; aksine Başkan Daniel Noboa yönetimi ticari cephede daha da sertleşeceğini açıkladı. Bu nedenle Kolombiya, ithalat vergilerini Ekvador'un belirlediği yeni tarifeyle eşitleme kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Ekvador'un ilan ettiği yeni gümrük vergilerinin, bölgesel entegrasyonun temelini oluşturan Cartagena Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunan Morales, bu konuda gerekli hukuki sürecin başlatıldığını sözlerine ekledi.

Süreç

Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamasını gerekçe göstererek, bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Ekvador hükümeti, dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ülkenin içişlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırdığını duyurmuştu.

Kolombiya da kararın ardından Ekvador'a tepki olarak, Kito Büyükelçisi'ni geri çekme kararı almıştı.

Liderler arasında diplomatik gerginlik

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle diplomatik gerilim yaşanıyor.

İki lider, karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.

Köklü ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasındaki ticaret gerilimi, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulan yüzde 30'luk gümrük vergisiyle başlamıştı. Ekvador, söz konusu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Kolombiya hükümeti ise kendisine gümrük vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a 1 Şubat itibarıyla elektrik ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Ekvador, 27 Şubat'ta bu hamleye Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol'e ait petrolün Ekvador devlet şirketi Petroecuador boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak karşılık vermişti.

Kaynak: AA

Kolombiya, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Aşk bitti Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı Aşk bitti! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
AK Partili vekil Şengül Karslı’dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

09:39
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
09:35
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:55
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
