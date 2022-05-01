Kolonyalar Mardin kabartmalı şişelere sığdırıldı - Son Dakika
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Kolonyalar Mardin kabartmalı şişelere sığdırıldı

01.05.2022 00:57
Kolonyalar Mardin kabartmalı şişelere sığdırıldı

Mardin'e has kolonyalar, kabartmalı şişelerinde raflardaki yerini aldı.

Mardin'e has kolonyalar, kabartmalı şişelerinde raflardaki yerini aldı.

Mardinli Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından Dr. Mars markası ile gerek taştan gerekse çeşitli meyvelerden üretilen kolonyalar bu kez Mardin kabartmalı cam şişelere sığdırıldı. Hamdullah Adsoy, "Mardin'in özellikle kolonya kültürünün gelişmesi ile beraber biz de bu kültüre farklı bir hava katmak istedik. Bizim yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi akik taşı kolonyasıdır. Akik taşının yani taşın kokusunu dedik ya taşı sıktık kokusunu çıkardık. O tabiri kullanarak taşın kolonyasını yaptık ve bunu Mardin'e kazandırdık. Bununla beraber farklı taşlardan kokularda ürettik. Ejder taşı, pembe kuvars gibi doğal kolonyalarımız oldu. Taş kolonyası Mardin'e yakışır dedik ama bunun yanında bir de Mardin'e özgü bir şişede düşündük. Böyle bir şeyin olmadığını da gördük. Mardin'in değerlerini, kültürünü tanıtan Mardin kabartmalı şişemizi yaptık. Şişemizin bir tarafı Meryem Ana Kilisesi bir tarafı Mardin evleri ve Ulu Cami olarak tasarladık. Mardin'e gelen dostlarımıza hem Mardin hatırası olarak ellerinde kalır hem de biblo tarzında kullanılabilir bir şişe olarak tasarladık" dedi.

" Türkiye'nin ve dünyanın her tarafındaki evlere, ofislere Mardin'i misafir ediyoruz"

Şişelerde şeffaf ile birlikte farklı renk seçeneklerinin de mevcut olduğunu belirten Adsoy, "Bu şişemizde gold renginde. Mardin çünkü sonuçta bir kültür şehridir ve Mardin'de farklı inançlar, farklı kültürler tarihten beri beraber yaşamıştır. Biz şişe olarak hemen hemen seçenek anlamında çok özel şeyler var. Bütün herkese böyle hediyelik tarzında bayana ayrı erkeğe ayrı ya da özel günlere ayrı şişelerimiz var. Ama şişelerden ziyade biz şişeler üzerinize de çalıştık. İnsanların kokuya ilgisi güzel ama insanlar dış görünüşüne şişenin kendisine de bakıyorlar. Biz de zaten bundan yola çıkarak yaptık. Baskı ile buraya Mardin hatırası yazılabilir ya da Mardin resmini yapıştırılabilir ama bir Mardin şişesi bir kere alınır. Masada bırakılır hem hatıra olur hem de Mardin değerimiz de yaşatılmış olur. Bütün evlere, Türkiye'nin ve dünyanın her tarafındaki evlere ve ofislere Mardin'i misafir ediyoruz" diye konuştu. - MARDİN

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Türkiye, Mardin, Mars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kolonyalar Mardin kabartmalı şişelere sığdırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolonyalar Mardin kabartmalı şişelere sığdırıldı - Son Dakika
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