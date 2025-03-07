Komagene'den Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Komagene'den Kadın İstihdamına Destek

Komagene\'den Kadın İstihdamına Destek

Komagene, kadın istihdamını %30'a çıkararak gıda sektöründe kadınların yerini güçlendiriyor.

07.03.2025 16:14
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Türkiye'nin önde gelen fast-food markalarından Komagene, üretimden yönetime, saha operasyonlarından franchise yönetimine kadar birçok alanda kadın çalışanlara yer veriyor.

Türkiye'nin önde gelen fast-food markalarından Komagene, kadın istihdamına verdiği önemle de sektörde dikkat çekiyor. Marka, üretimden yönetime, saha operasyonlarından franchise yönetimine kadar birçok alanda kadın çalışanlara yer veriyor. Şirket genelinde kadın istihdamın yüzde 30'a ulaştığını söyleyen Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral, kadınların gıda sektöründe daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

"Kadın eli, Komagene'nin her aşamasında"

Komagene'nin üretim süreçleri teknolojik makinelerle el değmeden gerçekleştirilse de ürünlerin kalite ve lezzetinde kadın emeğinin büyük rol oynadığını belirten Demiral, şunları söyledi: "Yönetim kadromuzun büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor ama mesele sadece yönetim değil. Üretimden lojistiğe, operasyonlardan saha yönetimine kadar kadınlar her noktada var. Çiğ köfte denilince genellikle erkek işi sanılsa da bizim başarımızın arkasında kadın emeği, titizliği ve özverisi var. Bayilik sistemimiz de kadın girişimciliğini destekliyor ve birçok kadın kendi işini kurarak ekonomiye katkı sağlıyor."

"Kadınların sektördeki gücü"

Gıda sektörünün hijyen, kalite ve dikkat gerektiren bir alan olduğunu ifade eden Demiral, kadınların bu alandaki doğal yetenekleriyle fark oluşturduğunu belirterek, "Kadınların iş hayatına katılımı yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, toplumsal gelişimi de destekliyor. Biz de bu süreci teşvik etmek adına kadın çalışanlarımıza ve girişimcilerimize destek sunuyoruz" dedi.

Kadın girişimcilere destek projeleri

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla marka, kadın girişimciliğini teşvik eden projeler geliştiriyor. Bayilik sisteminin sunduğu fırsatlarla, kadınlar kendi işlerini kurarak ticari hayata atılabiliyor. Şirket ayrıca üretim tesislerinde kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalar yürütüyor.

"Kadınların gücünü yılın her günü görünür kılmalıyız"

Dünya Kadınlar Günü'nün anlamına da değinen Demiral, "Biz kadınların gücünü sadece bir gün değil, yılın her günü görünür kılmak istiyoruz. Kadınlar olarak her alanda cesaretimizi kaybetmeden var olmalıyız. Engellerle karşılaşabiliriz ama inanç, azim ve dayanışmayla her şeyi başarabiliriz" sözleriyle tüm kadınlara mesaj verdi.

Marka, kadın istihdamını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, kadın girişimcilerin sektörde daha fazla yer almasını sağlamak için destek programlarını sürdüreceğini belirtiyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Komagene'den Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika

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