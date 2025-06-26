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Ekonomi

Konkordato Reformu İhtiyacı

Konkordato Reformu İhtiyacı
26.06.2025 16:43
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GTO Başkanı Yıldırım, konkordato sisteminde alacaklıları koruyacak dengeli yapıya vurgu yaptı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, konkordato sisteminde yaşanan başvuru artışına ve uygulamadaki yapısal sorunlara dikkat çekerek, hem borçlu hem alacaklı şirketleri koruyan dengeli ve şeffaf bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Konkordato şirketleri iflastan kurtarmalı, ancak tedarikçiler de bu süreçten mağdur olmamalı" dedi.

GTO Başkanı Yıldırım, Türkiye'de 2025 yılının ilk 5 ayında yapılan konkordato başvurularının, 2024 yılının toplamının yüzde 64'üne ulaştığını belirterek, sadece ilk 5 ayda 2 bin 235 konkordato başvurusu yapıldığını, bunların 967'sine geçici mühlet, 690'ına ise kesin mühlet verildiğini ifade etti.

Yıldırım, "Bu başvurular yalnızca bir sayısal artışı değil, tedarik zincirinin kırılması, tahsilat dengesinin bozulması ve piyasa güveninin sarsılması gibi daha derin yapısal riskleri de beraberinde getiriyor. Konkordato sistemi iflasın eşiğindeki şirketler için bir can simididir, ancak sistem kötüye kullanıldığında, alacaklı olan onlarca işletme mağduriyet yaşıyor" dedi.

"Bir şirket kurtarılırken onlarca tedarikçi mağdur olmamalı"

Konkordatonun, doğru uygulandığında iflasa karşı önemli bir koruma mekanizması olduğunu belirten Yıldırım, "Konkordato ilan eden şirketler hukuken korunurken, ona mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler sistemin dışında kalıyor. Özellikle KOBİ'ler bu süreçte sessizce iflasa sürüklenebiliyor. Bir şirketi iflastan korurken, tedarikçisini mağdur ediyorsanız orada sistemsel bir problem var demektir" ifadelerine yer verdi.

"Ticari ekosistemi birlikte ayakta tutmalıyız"

Tuncay Yıldırım, GTO olarak konkordato sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik şu önerileri bulunarak, "Komiserlik sistemi liyakat, tarafsızlık ve denetime dayalı olarak yeniden kurgulanmalı. Tüm sürecin şeffaf ve izlenebilir olduğu bir 'Dijital Konkordato Takip Sistemi' kurulmalı. Alacaklıları korumak amacıyla bir finansal destek mekanizması geliştirilmeli. Alacaklıların belli şartlarda bu mekanizmadan tahsilat yapabilmesi ve borçlu firmanın bu mekanizmaya taksitli ödeme yapmasıyla nakit akışı dengelenmelidir. Konkordato başvuru şartlarının gözden geçirilmesi, yöneticilerin şahsi sorumluluğunun netleştirilmesi ve konkordato planına uymayan firmalar için iptal mekanizmasının hızlıca devreye alınması gerekiyor. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak hem borçlu hem de alacaklı üyelerimizi temsil ediyoruz. O nedenle sistemin yalnızca bir tarafı değil, tüm ticari ekosistemi koruyacak şekilde reforme edilmesini istiyoruz. Unutulmamalıdır ki bir şirketin ayakta kalması kadar, ona mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerin yaşaması da ticaretin sürdürülebilirliği için hayati önemdedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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