Kontakt Lens Uygulamalarında Tehlikeler

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Tunç, kontakt lenslerin uyku sırasında gözü oksijensiz bırakarak kalıcı hasara ve ağır enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gözlük yerine pratik ve estetik bir çözüm sunması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen kontakt lensler, hatalı kullanıldığında göz sağlığında kalıcı hasarlara yol açabiliyor.

Günlük hayatta büyük kolaylık sağlayan lensler, temel hijyen ve kullanım kurallarına uyulmadığında görme yetisini tehdit eden bir unsura dönüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Tunç, lens kullanıcılarının doğru bildiği yanlışları ve görünmeyen tehlikelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kontakt lensin korneaya giden oksijeni azalttığını aktaran Tunç, "Kontakt lens gözümüzde kaldığında kornea yeterli oksijen alamaz. Özellikle uyku sırasında göz kapalı olduğu için bu durum daha da artar ve uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir. Kornea damar içermiyor ve oksijen ihtiyacını dış ortamdan karşılıyor. Lensle uyumanın en ciddi sonucu enfeksiyonlardır. Kornea enfeksiyonları çok ciddi tablolardır. İlerleyen durumlarda kornea nakline kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.

Tunç, kontakt lenslerin kesinlikle suyla temas ettirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, çeşme suyunda bakteri ve parazitlerin bulunduğunu anlattı.

Suyun lensle temas etmesi halinde gözde savunmasız bir ortam oluştuğunu ve enfeksiyon riskinin arttığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Ayrıca ellerin mutlaka sabunla yıkanması ve temiz kağıt havluyla kurulanması gerekir. Bir aylık lens, bir ay boyunca sürekli takılmalı anlamına gelmez. Bu sadece malzemenin kullanım ömrüdür. Öte yandan bazı lenslerin 'gece kullanımına uygun' olduğunun söylenmesi yanlış yorumlanıyor. Bu ifade uyurken kullanılabilir anlamına gelmez. Sadece uzun süreli uyanık kullanım içindir."