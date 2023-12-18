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Konut Fiyat Endeksi Ekim Ayında Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Ekim ayında konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 86,5, reel olarak ise yüzde 15,4 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise konut fiyatları bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3 oranında arttı.

Konut Fiyat Endeksi Ekim Ayında Arttı
18.12.2023 - 14:39,
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Konut fiyat endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 86,5, reel olarak ise yüzde 15,4 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ekim ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 86,5, reel olarak ise yüzde 15,4 oranında arttı.

KFE, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artarak 1129,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,4 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 74,4, 101,5 ve 80,1 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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