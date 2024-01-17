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Konut Fiyat Endeksi Kasım 2023'te Yüzde 82,8 Arttı - Son Dakika
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Konut Fiyat Endeksi Kasım 2023'te Yüzde 82,8 Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Kasım 2023'te Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık yüzde 1,9 ve yıllık yüzde 82,8 artışla 1150,4 seviyesine ulaştı. Üç büyük ilde ise İstanbul'da yüzde 69,2, Ankara'da yüzde 96,3, İzmir'de yüzde 76,9 oranında artış kaydedildi.

Konut Fiyat Endeksi Kasım 2023\'te Yüzde 82,8 Arttı
17.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:03
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım 2023'te aylık yüzde 1,9 ve yıllık yüzde 82,8 artışla 1150,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kasım 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, kasımda yıllık bazda yüzde 82,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 12,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 artış görüldü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 69,2, Ankara'da yüzde 96,3, İzmir'de yüzde 76,9 yükseldi.

Kaynak: AA
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