Konut Fiyat Endeksi Kasım'da Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi Kasım'da Yükseldi

KFE, Kasım 2024'te bir önceki aya göre %2,8 artarak 155,4 seviyesine ulaştı.

17.12.2024 10:36
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 155,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 155,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 3,4 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,2, 34,8 ve 26,7 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konut Fiyat Endeksi Kasım'da Yükseldi - Son Dakika

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