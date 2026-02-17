Konut Fiyat Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Konut Fiyat Endeksi Yükselişte

17.02.2026 10:45
TCMB verilerine göre, Ocak 2026'da konut fiyatları aylık %3,7, yıllık %27,7 arttı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 3,7 artarken, yıllık artış ise yüzde 27,7 oldu.

TCMB, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre artış, yıllık bazda ise nominal yükseliş ve reel düşüş gösterdi.

Endeks, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında artarak 211,8 seviyesine yükseldi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,7 artarken, reel olarak ise yüzde 2,3 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilde de aylık artış kaydedildi. Ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 3,1, Ankara'da yüzde 3,5 ve İzmir'de yüzde 3,7 oranında artış gerçekleşti. Yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 28,7, Ankara'da yüzde 31,7 ve İzmir'de yüzde 29,0 oranlarında artış görüldü.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre, yıllık konut fiyat değişimleri incelendiğinde, Ocak 2026 döneminde en yüksek artış yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde kaydedildi. En düşük yıllık artış ise yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.

Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerine göre ise Ocak 2026 döneminde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,5 ile İzmir bölgesinde, en düşük artış ise yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde görüldü.

Kaynak: ANKA

