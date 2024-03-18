Konut Fiyatları Ocak Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Fiyatları Ocak Ayında Arttı

Konut Fiyatları Ocak Ayında Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında konut fiyatları aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 68 artış gösterdi. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 artarken, ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi. İzmir'de ise yıllık artış yüzde 70,4 olarak kaydedildi. İstanbul'da ise fiyatlar sınırlı bir artış gösterdi ve ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 TL oldu.

18.03.2024 16:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; konut fiyat endeksi ocak ayında aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 68 arttı. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 artarken, ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.

TCMB, ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 arttı.

Ankara'da ocak ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 arttı. Aylık olarak ise artış yüzde 2,4 oldu. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.

Ankara'yı yüzde 70,4 yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de aynı dönemde konut fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,8 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 35 bin 684 TL olarak kaydedildi.

Aralık ayında aylık bazda nominal olarak sınırlı artış yaşanan İstanbul'da ocak ayında da fiyatların sınırlı artış kaydettiği görüldü. TCMB verilerine göre; İstanbul'da ocak ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, yıllık artış ise yüzde 54,5 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 TL'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA

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