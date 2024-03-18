Konut Fiyatları Ocak Ayında Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; konut fiyat endeksi ocak ayında aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 68 arttı. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 artarken, ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.
TCMB, ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 arttı.
Ankara'da ocak ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 arttı. Aylık olarak ise artış yüzde 2,4 oldu. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.
Ankara'yı yüzde 70,4 yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de aynı dönemde konut fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,8 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 35 bin 684 TL olarak kaydedildi.
Aralık ayında aylık bazda nominal olarak sınırlı artış yaşanan İstanbul'da ocak ayında da fiyatların sınırlı artış kaydettiği görüldü. TCMB verilerine göre; İstanbul'da ocak ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, yıllık artış ise yüzde 54,5 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 TL'ye yükseldi.
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen tohumlar, Tohum Takas Günleri ve Tohum Takas Şenliği'nde Eskişehirlilere sunuldu. Üretici Marketler'de ise uzun kuyruklar oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 174,9 milyar dolar oldu. Kamu sektörünün kısa vadeli borcu ise yüzde 3,4 oranında artarak 35,7 milyar dolara yükseldi. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ise yüzde 5 oranında arttı.
Malatya'da yaşayan bir emekli, tabanı delik ayakkabısını göstererek ekonomik çıkmaza isyan etti. CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'ya dert yanan emekli vatandaş, emekli aylığının asgari ücrete düştüğünü belirtti.
Air Samarkand, Semerkant-İstanbul hattında tarifeli uçuş programına 21 Mart Perşembe günü başlayacak. Haftada iki kez gidiş-dönüş seferleri yapılacak ve yaklaşık 5 saatlik tarifeli uçuş süresi sağlanacak. Ayrıca, Air Samarkand'ın yeni CEO'su Zafar Butayev olarak atandı.
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