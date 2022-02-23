'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi - Son Dakika
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'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi

23.02.2022 15:24

'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi "Konut fiyatları yeni üretim hızlanmazsa düşmeyecek" Pandemide küresel tedarik zincirindeki kırılmalarla inşaat maliyetlerinin artmasıyla yeni konut yapımı neredeyse durdu.

'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi

"Konut fiyatları yeni üretim hızlanmazsa düşmeyecek"

İSTANBUL - Pandemide küresel tedarik zincirindeki kırılmalarla inşaat maliyetlerinin artmasıyla yeni konut yapımı neredeyse durdu. Emlak sektöründe var olan inşaatların bitirilmesi ve yeni konutların yapımıyla ev fiyatlarının ancak bu yolla gerileyebileceği düşünülüyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği 'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşmasını bu yıl 5'inci kez gerçekleştirdi. Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte 2021 yılında gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte konuşan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan 2021 yılında konut satışında rekorlar kırıldığına dikkat çekerek konutun bu yılda doğru bir yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Akdoğan, konut fiyatlarındaki yükselişle ilgili olarak ise arz talep dengesinin sağlanmaması durumunda fiyatların düşmeyeceğini ifade etti.

2021 yılında sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendiren TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, "2021 yılı gayrimenkul sektörü çok hareketli geçti. 2021 yılında tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon adetten fazla satış yapıldı. Pandemi sonrası yükselen talep bu rakamı tetikledi. Konut fiyatlarının aşırı artması düşük bütçeli yatırımcıyı arazi yatırımına yönlendirdi. Doğru lokasyonlarda yapılan yatırımlar en fazla kazanç sağlayan yatırım araçlarından oldu. Fiyat artışları 2022'de de devam edeceği görülüyor. Yeni konut üretimini hızlandıramazsak fiyatlar düşmeyecektir. Konut önümüzdeki yıl da yatırımcısının yüzünü güldürecektir" dedi.

"21 numaralı Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi başkanlığına adayım"

Akdoğan, "Halk nezdinde mesleğimizin olumsuz bir imajı var. Mesleğimizin hak ettiği saygınlığı oluşturacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Mesleğimize sahip çıkmak ve değerini artırmak hepimizin en önemli görevidir. Bu çerçevede ben de yaptığım istişareler ve dernek kurullarımızın oy birliği ile, Kasım ayında yapılması planlanan İTO seçimlerinde, 21 numaralı Gayrimenkul Hizmetleri Komitesine Başkan adaylığımı huzurlarınızda açıklıyorum" diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi
'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi
'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi
'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi
'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi

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Hakan Akdoğan, Gayrimenkul, İnşaat, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşması bu yıl 5'inci kez gerçekleştirildi - Son Dakika


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