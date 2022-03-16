Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı - Son Dakika
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Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı

16.03.2022 14:37
Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut fiyat endeksi verilerini paylaştı. Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artarak 279,7 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyat endeksi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 77,4, reel olarak ise yüzde 21,2 oranında arttı.

KONUT FİYATLARI 77,4 ORANINDA ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artarak 279,7 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 21,2 oranında artış gösterdi.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI OLAN İLİMİZ İSTANBUL OLDU

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,1, 12,5 ve 13,6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 83,5, 73,5 ve 73,1 oranlarında artış gösterdi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, konut, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı - Son Dakika


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