Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı - Son Dakika

Konut fiyat endeksi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 77,4, reel olarak ise yüzde 21,2 oranında arttı.

KONUT FİYATLARI 77,4 ORANINDA ARTTI

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI OLAN İLİMİZ İSTANBUL OLDU