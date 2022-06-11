Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Hükümet, son dönemde kiralara yönelik şikayetler artınca harekete geçmişti. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ortak bir çalışma yapmış kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Söz konusu yasa bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SADECE KONUTLARI KAPSIYOR

Yasa 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve sadece konut kiralarını kapsayacak. İlk defe kiraya verilecek olan daireler ve iş yerleri bu düzenlemeden etkilenmeyecek .

Resmi Gazete'nin 4. maddesinde konu hakkında şu ifadeler yer aldı:

"Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344. maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır."