Konut Satışları Haziran'da Yüzde 23,1 Arttı - Son Dakika
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Konut Satışları Haziran'da Yüzde 23,1 Arttı

17.07.2026 10:38
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TÜİK verilerine göre, haziranda ilk el konut satışları yüzde 23,1 artarak 43 bin 406 oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, haziran ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406'ya yükseldi. Aynı dönemde ipotekli konut satışları ise yüzde 72,1 artarak 25 bin 993'e çıktı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, haziranda ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406'ya, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artışla 86 bin 573'e yükseldi. Aynı dönemde yabancılara 2 bin 15 konut satılırken, ilk el iş yeri satışları yüzde 30,8 arttı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406 oldu. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 12,5 artışla 86 bin 573 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 72,1 YÜKSELDİ

Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 artarak, 25 bin 993'e çıktı. Diğer konut satışları ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 20, diğer satışların payı ise yüzde 80 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ilk el konut satışları, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5, ikinci el konut satışları ise yüzde 8,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 2,3, ikinci el konut satışları yüzde 0,9 arttı.

YABANCILARA 2 BİN 15 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 oldu.

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 381 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu'nu 170'er konut satışıyla Ukrayna ve İran vatandaşları izledi.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI YÜZDE 30,8 ARTTI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 artarak 5 bin 126 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,6 artışla 11 bin 439 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ipotekli iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,7 artarak 745'e yükseldi. Diğer iş yeri satışlarında da yüzde 17,2 artışla 15 bin 820 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ilk el iş yeri satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Haziran'da Yüzde 23,1 Arttı - Son Dakika

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