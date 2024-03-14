Konut Satışları Şubat Ayında Yüzde 17 Arttı

Konut satış rakamlarını değerlendiren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Ocak ayına göre Şubat'ta konut satışı yüzde 17 seviyesinde artış gösterdi. Faiz oranları yüksek olsa da kısmen sınırlı da olsa ipotekli satışlarda bir artış söz konusu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışının payı da yüzde 69,5 oldu Arsa ve arazi türü gayrimenkullere ilgi daha yoğun" dedi.
Türkiye genelinde Şubat ayında toplam 217 bin 888 gayrimenkul satılırken bunların 93 bin 902 konut türü gayrimenkullerden oluştu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut satışları Ocak-Şubat döneminde 174 bin 210 olarak gerçekleşti. Toplam gayrimenkul satışlarına baktığımızda ise aynı dönemde 416 bin 613 gayrimenkul satışı yapıldı. Ocak ayına göre Şubat'ta konut satışı yüzde 17 seviyesinde artış gösterdi. Faiz oranları yüksek olsa da kısmen sınırlı da olsa ipotekli satışlarda bir artış söz konusu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışının payı da yüzde 69,5 oldu Arsa ve arazi türü gayrimenkullere ilgi daha yoğun" dedi.
İnşaat maliyetleri artıyor
Piyasada satışta olan gerek birinci gerekse de ikinci el konutlarda önemli avantajlar olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, "İnşaat maliyet endeksi artmaya devam ediyor. Ocak ayı verilerine göre inşaat maliyetleri yıllık yüzde 67,87 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 102,88 arttı. Bu durum yeni üretilen inşaatlarda maliyetleri daha da yukarı bir seviyeye taşıyor. Bazı illerde ve bölgelerde konutta amortisman süresi 15 yıla kadar geriledi" şeklinde konuştu.
Ruhsat arttı, iskan azaldı
Yapı izin istatistiklerine de değinen Özelmacıklı "2023 yılı son çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16,0 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı ise yüzde 7, daire sayısı yüzde 8,9 ve yüzölçümü yüzde 10,5 azaldı" dedi.
Evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435 oldu
Evlenme ve boşanma sayılarının da konut ihtiyacı için önemli bir veri kaynağı olduğunu belirten Özelmacıklı, "Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 171 bin 881 oldu. 2023 yılında yapı kullanma izin belgesi alan daire sayısı ise 533 bin 375 seviyesinde kaldı ve 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 17 azaldı. Bu rakamlara göre, yeterli konut arzımız yok ve talep tekrar arttığında fiyatlar yükselme eğilimi gösterecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Konut Satışları Şubat Ayında Yüzde 17 Arttı - Son Dakika
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