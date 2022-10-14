Konutder Başkanı Altan Elmas: "Konut edinmeye ilgi sürüyor" - Son Dakika
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Konutder Başkanı Altan Elmas: "Konut edinmeye ilgi sürüyor"

14.10.2022 14:25
Konutder Başkanı Altan Elmas: "Konut edinmeye ilgi sürüyor"

Konutder Başkanı Altan Elmas, "Konut kredilerine erişimdeki zorluk konut satış rakamlarını etkilemeye devam ediyor.

Konutder Başkanı Altan Elmas, "Konut kredilerine erişimdeki zorluk konut satış rakamlarını etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte konut tarafında varlık edinmeye yönelik ilgi sürüyor" dedi.

Konutder'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Elmas, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriye göre, 2022'nin Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 azalışla 113 bin 402 konut satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 adet olarak gerçekleştiğini aktaran Elmas, "Konut kredilerine erişimdeki zorluk konut satış rakamlarını etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte konut tarafında varlık edinmeye yönelik ilgi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, birkaç gün önce orta ve üst gelir grubu için planlanan konut kampanyasının kasım ayında devreye gireceğini duyurdu.

Eylül ayından itibaren kampanyaya yönelik büyük beklenti oluştu ve satışlar çok yavaşladı. Konut sektörü olarak, bu kampanyanın en geç kasım ayının başında başlatılmasının çok iyi olacağını düşünüyoruz. Orta ve orta üstü kesimlerin de konuta erişimi hızlanacak ve binlerce insan konut sahibi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kredili satışların payı her geçen ay düşüyor"

Elmas, konut kredisiyle yapılan satışlardaki düşük seviyenin eylülde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen ay, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 azalarak 16 bin 970 adet oldu. Kredili konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı da yüzde 15'e geriledi. Bu oran ağustosta yüzde 18, temmuzda yüzde 20,4 olarak gerçekleşmişti. Bu kademeli düşüş, konut kredisinde yaşanan yavaşlamanın sürdüğüne işaret ediyor.

Bu durum sadece konuta ihtiyacı olup ulaşamayan vatandaşı değil konut üreticisini de etkiliyor. Nitelikli konut arzındaki azalma ve artan maliyetler üretimin yavaşlamasına neden oluyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, orta ve üst gelir grubu için planlanan konut kampanyasının başlamasıyla kredili konut satışlarında bir artışla birlikte sektöründe bir miktar nefes almasını bekliyoruz.

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Türkiye'ye olan ilginin devam etmesine rağmen konut alımı yoluyla vatandaşlık edinim sınırının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması satışların yavaşlamasına neden oluyor."

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konutder Başkanı Altan Elmas: 'Konut edinmeye ilgi sürüyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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