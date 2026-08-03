Konut Şikayetleri Yüzde 127 Arttı

ŞİKAYETVAR verilerine göre konut inşaat firmalarına yönelik şikayetlerin, 2026'nın aynı döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 127 arttığı açıklandı. 2025'te bin 482 olan şikayet sayısının ise 2026'da 3 bin 363'e yükseldiği kaydedildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada, konut inşaat firmalarına yönelik tüketici şikayetlerinde artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Şikayetvar verileri, kategoriye ilişkin şikayet sayısının bir yılda iki katından fazla arttığını ortaya koydu. 2025 ve 2026'nın aynı dönemleri karşılaştırıldığında, konut inşaat firmaları kategorisindeki şikayet sayısı bin 482'den 3 bin 363'e çıktı. Böylece kategoriye yönelik şikayetlerde yüzde 127'lik artış kaydedildi. Başka bir ifadeyle platforma iletilen şikayet sayısı bin 881 adet arttı."

En çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

"Konut tesliminin gecikmesi

"Eksik veya ayıplı işçilik

"Tapu devrinin yapılmaması ya da gecikmesi

"İnşaatın durması veya yarım kalması

"Firmaya ulaşamama ve muhatap bulamama

"Cayma veya sözleşme iptali sonrası ücret iadesinin yapılmaması

"Sözleşmede bulunmayan ek ücretlerin talep edilmesi

"Projede vaat edilen özelliklerin yerine getirilmemesi

"Teslim sonrasında ortaya çıkan kusurların giderilmemesi

"Gecikme tazminatı veya kira desteğinin ödenmemesi."

Platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

"2022 yılında sözleşme imzaladık ve konutun 2024'te teslim edileceği söylendi. 2026'ya gelmemize rağmen ortada tamamlanmış bir inşaat yok.

"Nisan ayında hazır olacağı söylenen daireye ancak yıl sonunda taşınabildik. Daire yarım durumdaydı, işçilik çok kötüydü ve birçok eksik bulunuyordu.

"Teslimat sürekli ertelendiği için sözleşmeyi feshederek ödediğim 2,5 milyon TL'nin iadesini istedim. Başvurularıma rağmen firmadan geri dönüş alamadım.

"Sözleşmede bulunmamasına rağmen önce 1 milyon TL, ardından 500 bin TL ek ödeme istendi. Sözleşme dışındaki bu talebi kabul etmedim.

"Daireyi 2021 yılında satın aldım. İskan alınmasına ve bazı dairelerin tapuları verilmesine rağmen benim tapum yaklaşık bir buçuk yıldır teslim edilmedi."