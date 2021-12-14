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KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: "Konut satışında canlılık sürecek" - Son Dakika

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: "Konut satışında canlılık sürecek"

14.12.2021 15:54
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: "Konut satışında canlılık sürecek"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut satışlarının, bu alandaki yatırımın enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olduğu gerçeği nedeniyle canlılığını koruyacağını bildirdi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut satışlarının, bu alandaki yatırımın enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olduğu gerçeği nedeniyle canlılığını koruyacağını bildirdi.

Elmas, TÜİK konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kasımda konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 olduğunu anımsattı.

Bu rakamın, Türkiye tarihinde en yüksek dördüncü aylık performans olduğunu kaydeden Elmas, şu bilgileri verdi:

"TL'de yaşanan değer kaybından hareketle yatırımcılar varlıklarının değerlerini koruma arayışında konuta rağbet gösterdi. Yükselen döviz kuru endeksli artan maliyetlerle birlikte arzın da az olmasıyla konut fiyatlarındaki yükseliş devam edecek. Satış detaylarında baktığımızda bir miktar döviz varlığının konuta yöneldiğini görüyoruz ve önümüzdeki günlerde dolar ve altından gayrimenkule dönen bir kitleyle de karşılaşacağız."

Elmas, konut yatırımının, fiyatların daha da artacağı inancı ve enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olduğu düşüncesiyle canlılığını koruyacağını bildirdi.

Yabancıya konut satışında rekor

Altan Elmas, 11 ayda yabancıya konut satışından elde edilen gelirde yıl sonunda 10 milyar doları yakalayabileceklerini belirterek, gelecek dönemde yeni ekonomi programına en büyük katkıyı yabancıya konut satışının sunacağını aktardı.

İpotekli satışlarda faiz indirimlerinin etkisini gösterdiğini belirten Elmas, şu bilgileri verdi:

"Kredili satışlarda kamu bankalarının aylık yüzde 1,20 faiz oranına imkan açması özellikle birinci el konutların satış oranlarını artırdı. Birinci el konut satışı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 arttı. Birinci el satışların toplam içerisindeki payı yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde birinci el satışlarda yüzde 11,1 azalarak 384 bin 776'ya geriledi."

Türkiye İstatistik Kurumu, Sur Yapı, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: 'Konut satışında canlılık sürecek' - Son Dakika Ekonomi


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