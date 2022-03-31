Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 90,4 kuruş ödendi - Son Dakika
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Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 90,4 kuruş ödendi

31.03.2022 10:16
Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 90,4 kuruş ödendi

Konutlarda 1 kWh elektrik için 2'nci dönemde ortalama 90,4 kuruş ödendi.

Konutlarda 1 kWh elektrik için 2'nci dönemde ortalama 90,4 kuruş ödendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı İkinci Dönem (Temmuz-Aralık) Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları'nı açıkladı. Buna göre, Sanayide 2021 yılı 2'nci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 48,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 68,9 artarak ortalama 96,8 kuruş oldu.

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2021 yılı 2'nci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,0 artarak ortalama 90,4 kuruş oldu.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için 2'nci dönemde ortalama 338,1 kuruş ödendi

Sanayide 2021 yılı 2'nci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 85,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 92,6 artarak ortalama 338,1 kuruş oldu.

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için 2'nci dönemde ortalama 224,0 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2021 yılı 2'nci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 16,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,3 artarak ortalama 224,0 kuruş oldu. - İSTANBUL

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Türkiye İstatistik Kurumu, Doğalgaz, Aralık, Kwh, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 90,4 kuruş ödendi - Son Dakika


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