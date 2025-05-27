Konya 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 8 firma ile yerini korudu - Son Dakika
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Ekonomi

Konya 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 8 firma ile yerini korudu

Konya 500 Büyük Sanayi Kuruluşu\'nda 8 firma ile yerini korudu
27.05.2025 12:49
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Konya Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 8 firmanın bulunmasını kutladı.

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırma sonuçlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye'nin sanayi devleri arasında Konya'dan 8 firmanın yer aldığını ifade ederek, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde geçtiğimiz yıl da 8 firmanın yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükeğen, Konya'nın listedeki yerini korumasının önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin dev sanayi kuruluşları arasında yer alan Konyalı firmaları tebrik eden Başkan Büyükeğen, "Sanayicilerimizin azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı sayesinde bugün Konya'mız, Türkiye'nin en güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldi. Ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'nda Konya'dan yer alan firmalar ise şu şekilde: "Konya Şeker 57. sırada, AYD Otomotiv 171. sırada, Eti Alüminyum 198. sırada, Panagro Tarım ve Hayvancılık 239. sırada, TÜMOSAN Motor 388. sırada, Vaden Otomotiv 401. sırada, Enka Süt 492. sırada ve RTM Tarım 497. sırada." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 8 firma ile yerini korudu - Son Dakika

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