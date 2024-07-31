Konya Beyşehir'de Seracılık Yapmak İsteyen Çiftçilere Devlet Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Beyşehir'de Seracılık Yapmak İsteyen Çiftçilere Devlet Desteği

Konya Beyşehir\'de Seracılık Yapmak İsteyen Çiftçilere Devlet Desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seracılık yapmak isteyen çiftçilere yüzde 70 hibeli devlet desteği sağlanacak. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KOP ile yaz seraları gelişiyor projesi kapsamında 15 çiftçiye yüzde 70 hibeli 525 metrekare sera kurulumu yapılacağı belirtildi. Başvuruların 23 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılması gerektiği bildirildi.

31.07.2024 12:18
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde seracılık yapmak isteyen çiftçilere yüzde 70 hibeli devlet desteği sağlanacak.

Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin 23 Ağustos 2024 tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiği bildirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Beyşehir'de "KOP ile yaz seraları gelişiyor" projesinin hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamada, söz konusu proje çerçevesinde 15 çiftçiye yüzde 70'i hibeli 525 metrekare sera kurulumu yapılacağı vurgulanarak şu ayrıntılara yer verildi:

"Başvurular 23 Ağustos 2024 tarihi mesai bitimine kadar Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğüne yapılacaktır. Projemizin amacı; bölgemizde seracılığı geliştirmek ve çiftçi ailelerinin birim alandan daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktır. Bunun yanında serada sebze üretimini bölge çiftçilerine benimsetmek ve küçük arazi sahibi çiftçilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunmaktır. Çiftçilerimizin rekabetçi bir ortamda hayatta kalmaları ve ülkemizin gıda güvenliğini sürdürülebilir kılabilmeleri için değişen ekolojik ve ekonomik şartlara hızla ayak uydurmalarını sağlamaktır. Projemize destek veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve kurum personeline teşekkür ederiz. Projenin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını temenni ederiz." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya Beyşehir'de Seracılık Yapmak İsteyen Çiftçilere Devlet Desteği - Son Dakika

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