"Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" on binlerce misafiri ağırladı - Son Dakika
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"Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" on binlerce misafiri ağırladı

15.08.2022 13:15
"Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" on binlerce misafiri ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişe sahip Tarihi Bedesten'in günümüzde de ticaretin merkezi olma özelliğini sürdürdüğünü ifade etti. Ticaretin canlanması amacıyla düzenledikleri Tarihi Bedesten Günleri'nde şehir içinden ve şehir dışından gelen on binlerce misafiri ağırladıklarını kaydeden Başkan Altay, "3 gün süren etkinlikler çerçevesinde çok sayıda etkinlik ve indirim yapılırken; hem ziyaretçilerimiz memnun kaldı hem esnafımızın yüzü güldü. Konya'mızın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları için şehrimizde bulunan sporcular ve heyetler de Bedesten'e renk kattı. Bedesten Alışveriş Günleri'ne katılan tüm hemşehrilerime, misafirlerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tarihi Bedesten'de alışveriş günlerine katılan vatandaşlar, birbirinden farklı etkinliklerden ve yapılan indirimlerden çok memnun kaldıklarını kaydetti. Tarihi Bedesten Çarşısı Ahilik Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Küçükavcılar ve esnaflar da Tarih Bedesten Günleri ile Bedesten'in hareketli günler yaşadığını belirterek Başkan Altay'a teşekkür etti. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri çerçevesinde; söyleşiler, sokak müzisyenleri, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, sanat uygulamaları, Mehteran Topluluğu konserleri, Bedesten Çarşısı Fotoğraf Sergisi ve Tarihi Kostümler Sergisi vatandaşlarla buluştu. Ayrıca etkinlik süresince unutulmaya yüz tutmuş meslekler de yeniden hatırlatıldı. - KONYA

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Malezya Federal Bölgeler Bakanı Bin Kassim, Altay'ı ziyaret etti Malezya Federal Bölgeler Bakanı Bin Kassim, Altay'ı ziyaret etti Konya'da 'Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri' başladı Konya'da 'Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri' başladı
Kaynak: İHA

Uğur İbrahim Altay, alışveriş, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri' on binlerce misafiri ağırladı - Son Dakika

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