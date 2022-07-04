Konya'da "Başkurdistan Cumhuriyeti'nde İş Fırsatları" toplantısı gerçekleştirildi

Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi, Konyalı Firmalara bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda Başkurdistan'ın Konyalı firmalara sunduğu ticaret imkanları ile ilgili bilgi verildi.

Konya Ticaret Odası'nda (KTO) iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı teşvik etmek, yatırım imkanları ve iş fırsatları hakkında bilgi vermek amacıyla, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Marat Tansykkuzhin ve Danışmanı Kaan Kenan Özyurt'un katılımıyla "Başkurdistan Cumhuriyeti'nde İş Fırsatları" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk Konya ekonomisi ve dış ticaretine ilişkin bilgi verdi ve iki ülke arasındaki dış ticarete ilişkin verileri değerlendirdi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Rusya Federasyonu içerinde önemli bir üretim ve ticaret merkezi olan Başkurdistan'ın aynı zamanda dış ticaret fazlası veren bir yapıya da sahip olduğunu biliyoruz. Karşılıklı dış ticaret verilerini incelediğimizde Türkiye'nin, Başkurdistan açısından önemli bir ticari ortak olduğu görülmektedir. 2019'da Türkiye, Başkurdistan'ın dış ticaretinde yüzde 2,82'lik paya sahipken, 2020 yılında bu oran yüzde 2,56'ya gerilemiştir. Bununla birlikte, toplam 104 milyon dolarlık ticaret hacmi ile Türkiye, 2020 yılında Başkurdistan'ın 12. en büyük ticaret ortağı olmuştur. 2021 yılında ise Türkiye ve Başkurdistan arasındaki ticaret hacmi, bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 208 milyon dolara ulaşmış ve bu rakam ülkemizi Başkurdistan'ın en çok ticaret yaptığı 7. ülke konumuna getirmiştir. İkili ticari ilişkilerin kaydettiği artışta Başkurdistan Türkiye Temsilciliği'nin yaptığı olumlu çalışmaların katkısı büyüktür. Bu açıdan Türkiye Temsilcisi Sayın Marat Tansykkuzhin'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye ile Başkurdistan arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik Konya Ticaret Odası ve Başkurdistan Türkiye Temsilciliği'nin ortak iradeye sahip olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Konya olarak müşterek yapılacak her türlü çalışmaya hazırız. Oluşan diyalog ve işbirliği ortamı ile Konyalı ve Başkurdistanlı firmaların işbirliğini geliştireceklerine inanıyoruz. Konya olarak; dış ticaret hacmimiz her geçen yıl artış göstermektedir. Hem sektörel zenginliğimiz hem de pazar genişliğimiz, Konya'nın dış ticarette tüm ülkeler için önemli bir ortak olduğunu ortaya koymaktadır. Şehrimiz 2021 yılında 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Konya, en fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. Geçmişte tarım şehri olarak bilinen Konya; imalat sanayisiyle, teknoloji üretimiyle, dijital dönüşümü ve dış ticareti ile Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne en büyük katkıyı veren şehirlerarasında yer almaktadır" dedi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Marat Tansykkuzhin da Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek Konya ile ticari işbirliğini artıracak çalışmaları gerçekleştirmekten onur duyduğunu söyledi. Başkurdistan Temsilcisi Marat Tansykkuzhin, Başkurdistan ile Türkiye arasında ekonomi, ticaret, turizm kültür ve eğitim alanında işbirliği yapabileceklerini, bu anlamda yeni projeler geliştirebileceklerini ifade ederek, ilişkileri geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda Tansykkuzhin, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. - KONYA