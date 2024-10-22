Konya\'da İkiz Dönüşüm Buluşmaları

Ekonomi

Konya'da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Türkiye İş Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında, OSB'lerde üretim yapan sanayicilere yönelik "OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, OSB sanayicilerinin dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümleri ile ihracat finansmanını da kapsayan protokol tanıtıldı. Programda konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "Etkinliğimiz boyunca şu dört kelimeyi aslında hem benden hem de panelistlerimizden bolca duyacaksınız; OSB, ihracat, üretim ve ikiz dönüşüm. İş Bankası ve OSBÜK işbirliği ile Ekonomi Gazetesinin de bizlere yakın desteği ile beraber bugün buraya niye toplandık. Artık ikiz dönüşüm dediğimiz yani hem yeşil dönüşüm hem de dijital dönüşüm hareketini biz Konya'da başlatmak istiyoruz. Niye Konya? Konya, tarımı, gıdası, ticareti, turizmi ve sanayisi ile birlikte çok ciddi bir potansiyel barındıran önemli kadim şehirlerimizden bir tanesi. Burada ciddi bir potansiyel, KOBİ sayısı, hacmi, birikimi olduğunu gördük. Dolayısıyla bunu Konya'dan tüm Türkiye'ye yayma hedefiyle çıkıyoruz. Bugün buradayız, çünkü ikiz dönüşüm dediğimiz konuda artık dijitalleşen, teknolojinin değiştiği böyle bir ortamda ben ona sıçrama hareketi diyorum, dijital ve teknolojik ortamda bu sıçrama hareketinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunda çok iyimser değil misiniz, yani bu bir günde olacak bir konu değil. Farkındayız, biz İş Bankası olarak 100 yıldır buradayız, bir 100 yıl daha kalmaya da niyetliyiz. Dolayısıyla zamanımız var ama ikiz dönüşümle ilgili maalesef vaktimiz olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de toplamda 404 tane organize sanayi bölgesi var. Bunlar ülkemizin ekonomik büyümesi ve kalkınmasında kanaatimce başat rol oynuyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşuna baktığımızda da 600'den fazlasının OSB'lerde yer aldığını, üretim yaptığını, istihdama katkı sunduğunu görüyoruz. Yine ülkemiz sanayi üretiminin yüzde 45'inin OSB'lerdeki firmalardan çıktığını görüyoruz. Bu derece kritik önemde olan konunun niye OSB'den başlatıldığını burada vurgulamak istiyorum. Yani OSB dışında da bizim bir çok sanayi kuruluşumuz, tesisimiz, çok değerli firmalarımız var ama altyapısıyla, disipliniyle, birikimiyle, geçmiş tecrübesiyle bu işin OSB'lerden başlaması gerektiğini düşünerek yola çıktık" dedi.

"OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyoruz"

Programda konuşan Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise, OSBÜK ile İş Bankası arasında bu çalışma protokolü imzalandığında ilk çalışmayı Konya'dan başlatma kararını o gün aldıklarını ifade ederek, "Sanayi tarihi yıllar içerisinde çok önemli değişimler ve teknolojik dönüşümler yaşadı. Üretim şekillerimizde, işletme anlayışımızdaki işçi işveren ilişkilerinde, dağıtım ve lojistikte daha önce de dönüşümler yaşadık. Ancak içinde bulunduğumuz dönüşüm süreci bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız en kapsamlı ve en derin dönüşüm süreci. ya bu dönüşüme adapte olacağız ya da rekabet gücümüz her geçen gün biraz daha eriyecek. Özellikle dijital teknolojiler artık destekleyici bir unsur olmaktan ileri giderek yenilikçi büyümenin itici gücü haline geldi. Dijital dünyanda yaşananlar ve karbon salınımını azaltmaya odaklanan yeşil dönüşüm yani ikiz dönüşüm süreci işletmelerimizin rekabet stratejilerinde ilk sıraya yerleşti. Bu bir konfor alanı değil, bu artık bir zorunluluk. Yani üretim hayatının bir zorunluluğu. Fiyata dayalı rekabet döneminden verimliğiliğe, dijitalleşmeyle daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı rekabet dönemine fiilen geçmiş durumdayız. OSBÜK olarak biz de 81 ilimizdeki 404 sanayi bölgemizin, OSB'lerimizdeki 67 bin fabrikamızın bu yeni döneme adapte olmalarına katkı sağlamak için yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. OSBÜK bünyesindeki ihtisas kurullarımızı çalıştırıyor, eğitimlerimizi, bilgilendirme toplantılarımızı ve işbirliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurduğumuz OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebirlilik Merkezimizde OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyoruz. Ayrıca OSB'lerimizin dijital dönüşümüne rehberlik edecek 2 bin dijital elçi yetiştirdik, bu çalışmamız devam ediyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarımızla protokoller imzalayarak sanayi işletmelerimizin dönüşüm süreçlerini finanse etmelerine destek olacak mekanizmalara da öncülük etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programda açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. - KONYA