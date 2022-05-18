Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor - Son Dakika
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Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor

18.05.2022 18:39
Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor

Konya'da iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akşehir ilçesindeki bir serada program düzenlendi.

Konya'da iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akşehir ilçesindeki bir serada program düzenlendi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, "Konya'da 2021 üretim yılında 544 üretici ile 433 bin dekar alanda 1 milyon ton ürün iyi tarım uygulamaları ile üretilmiştir" dedi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Akşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Yiğit, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Emrah Çerez, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, teknik personeller ve üreticiler iştirak etti. Serada incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergin, üreticilerden sera hakkında bilgi aldı. Programda iyi tarım uygulamalarına dikkat çekildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin yaptığı konuşmada, "İyi tarımın amaçları; çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, doğal kaynakları korumayı hedefleyen, izlenebilirlik ve gıda güvenliğini sağlayan, sosyal olarak yaşanabilir çevre, ekonomik açıdan karlı bir tarımsal üretim olarak sıralanmaktadır. Böylelikle sürdürülebilir tarımı sağlamak ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşma yollarını temin etmektir. Konya'da 2021 üretim yılında 544 üretici ile 433 bin dekar alanda 1 milyon ton ürün iyi tarım uygulamaları ile üretilmiştir. Bu üreticilerimizden gerekli şartları taşıyan üreticilerimize yaklaşık 5 milyon 900 bin TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Bugün burada açılışını yaptığımız, İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunulan ve kabul edilen projemiz ile ilimizde örtü altı tarımında iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde Akşehir ilçemizde 10, Meram ilçemizde ise 5 üreticimiz olmak üzere domates, biber, patlıcan ve hıyar ürünleri iyi tarım uygulamaları çerçevesinde üretilecektir. İl Müdürlüğümüz üreticilerimizin fiziki ekipmanlarını, toprak-su ve ürün analizleri ile kontrol sertifikasyon işlemlerini karşılayacaktır. Böylelikle bu ilçelerimizde örnek teşkil edecek olan uygulama ile çevre köylerimizden başlayarak ilimiz genelinde örtü altı tarımında iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması, iyi tarım uygulamaları ile üreticimizin ürününe değer katılması, beraberinde çevreye dost uygulamalar ile sürdürülebilir tarımın sağlanması ve her aşaması kayıtlı- kontrollü ürünler ile de tüketiciye de sağlıklı ürünlerin ulaşımı sağlanacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin tarafından çeşitli hediyeler verildi. - KONYA

Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor
Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor
Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor

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Kaynak: İHA

Ali Ergin, Akşehir, Konya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor - Son Dakika


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