Konya'da Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı

Konya\'da Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı

KSO öncülüğünde düzenlenen MEİF'25 fuarı, gençlere iş ve staj imkanı sağlıyor.

13.05.2025 14:05
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Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) açıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilen MEİF'25'in açılışında, şehirlerin üretim kapasitesiyle, geleceğe adanmış emek ve insana yatırım yapan iradeyle büyüdüğünü belirtti.

Mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Esasen buradaki iş birliği de Konya'mızın kendi insan kaynağına, kendi gençliğine olan inancı ve güvenidir. Günümüzde mesleki eğitim, sadece gençlerin değil, şehir ve ülkelerin kalkınmasında da temel güçtür. Bu gücü büyüten ise kararlılık ve iş birliğidir. Gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum, yeteneklerinize güvenin. Sizler sadece bir meslek sahibi olacak değil, yarının işini kuracak, üretime yön verecek bir nesilsiniz. Burada kurulan her temas, hem sizlerin yolculuğuna yön verecek hem de şehrimizin sanayisini nitelikli insan kaynağıyla buluşturacaktır."

"Burada gençlerimiz firmalarla birebir görüşecek, öz geçmişlerini verebilecekler"

KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın sanayi üretimindeki başarının sürdürülebilir olması için insan kaynağının önemli olduğunu belirtti.

Sanayideki insan kaynağının çözümünün tek yolunun mesleki eğitimden geçtiğine dikkati çeken Büyükeğen, şöyle konuştu:

"Bugün sanayimizin sürdürülebilir büyümesinin önündeki en kritik sorun, insan kaynağı haline gelmiştir. Bir yandan sanayicimiz çalıştıracak insan kaynağı bulamıyor, diğer yandan gençlerimiz ya iş bulamıyor ya da hayal ettiği mesleği yapamıyor. Sanayicimizde ve gençlerimizde çok büyük potansiyel var ama maalesef biz bu iki gücü birleştirmekte zorlanıyoruz. İşte bu çelişki, sadece bugünün değil, geleceğimizin de sorunu. Çözümün ise tek yolu mesleki eğitim. 2. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı ile insan kaynağı sorununa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 'Bu fuarda iş var, bu fuarda gelecek var.' diyerek bugün kapılarını açacağımız fuarımızda, 75 firmamız, kurum ve kuruluşumuz stant açtı. Konya'daki meslek liselerimizde okuyan 3 binin üzerindeki öğrencimizi, bu firmalarımızla iki gün boyunca fuarımızda buluşturacağız. Burada gençlerimiz firmalarla birebir görüşecek, öz geçmişlerini verebilecekler. Staj ve iş imkanlarına doğrudan erişim sağlayacaklar."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kurum müdürleri, bölge sanayicileri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve fuarda stant açan firmalar ziyaret edildi.

Kaynak: AA

İbrahim Akın, Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı - Son Dakika

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