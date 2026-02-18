Konya'da Ramazan'da Alışveriş Saatleri Uzatıldı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, şehirde iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldıklarını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini söyledi.

KONESOB Başkanı Karabacak, İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek

sağlık ve afiyet içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmayı temenni etti. Başkan Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Ramazan ayı boyunca vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapmaları için esnaf teşkilatı olarak girişimde bulunduk. Şehrimizdeki iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldık. Esnaflarımız sahura kadar iş yerlerini gönül rahatlığıyla açabilir, vatandaşlarımız da alışverişlerini yapabilir. Bu vesile ile Rabbimden hepimizi bayrama ve bir sonraki Ramazan ayına sağlık, esenlik ve huzurla kavuşturmasını temenni eder, esnaf ve sanatkarlarımıza huzurlu, bol kazançlı günler dilerim" dedi. - KONYA