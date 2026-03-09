Konya'da Sulama Projesi Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 110 milyon lira maliyetli Konya Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde 105 bin 935 metre boru döşeme imalatının tamamlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal medya hesabından Konya'daki projeye ilişkin paylaşım yaptı.

Maliyeti 2 milyar 110 milyon lira olan Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde 105 bin 935 metre boru döşeme imalatının tamamlandığını aktaran Yumaklı, "Proje tamamlandığında 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak, 2 bin 820 vatandaşımıza istihdam sağlanacak. Ülke ekonomisine yıllık 522 milyon lira katkı sunulacak. Bölgemize ve Konya'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, projeyle yamaç arazilerde su daha dengeli dağılacak, erozyon azalacak ve verim artacak.