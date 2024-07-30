Konya'dan 17 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'dan 17 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı

Konya\'dan 17 firma Türkiye\'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Konya'dan 17 firma yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın güçlü bir sanayi şehri haline geldiğini belirterek, listede yer alan tüm firmaları tebrik etti. Konya, Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise toplamda 25 firma ile temsil edildi.

30.07.2024 12:07
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Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. İSO tarafından açıklanan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki Konyalı firma sayısı 17 oldu. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan tüm sanayi kuruluşlarını ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya'nın özel sektör yatırımları ile büyüyen güçlü bir sanayi şehri haline geldiğini söyleyen Başkan Büyükeğen, "Konyalı sanayicilerimiz, tüm zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracata devam ediyor. Sanayicilerimizin bu başarısı, ülkemizin sanayi devlerinin yer aldığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine de yansımış durumda. Listede bu yıl 17 firmamız yer aldı. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 8 firmamız ile birlikte Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya'dan toplam 25 firmamız yer almayı başardı. Her iki listede de yer alarak şehrimize bu gururu yaşatan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda da daha fazla firmamızın bu listede yer alacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmalar: "Konya Şeker, AYD Otomotiv, Eti Alüminyum, TÜMOSAN Motor, Panagro Tarım, Daxler Enerji, Enka Süt, Ova Un."

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmalar: "RTM Tarım, Safa Tarım, Yıldız Pul, Konya Çimento, Meysüt Gıda, Hekimoğlu Un, Al-San Gıda, Gitaş Gıda, Konya Kağıt, Büyük Hekimoğulları Gıda, Akova Süt, isminin açıklanmasını istemiyor, İzi Süt, Besa Yemcilik, Sezarsan, Balcılar Yem, Memak." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'dan 17 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı - Son Dakika

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